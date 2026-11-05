Bob Dylan se reúne con el papa León XIV en el Vaticano e intercambian regalos en un breve encuentro

El miércoles 4 de noviembre de 2026, Bob Dylan acudió al Vaticano para reunirse con el papa León XIV, aprovechando un descanso en su gira de conciertos por Italia, donde se presentó en Milán el lunes y tiene programado tocar en Roma el jueves.Según informó la Santa Sede, el encuentro fue breve y se llevó a cabo en privado durante unos minutos. Dylan estuvo acompañado por dos funcionarios del Vaticano: el padre Antonio Spadaro, del Ministerio de Cultura, y Andrea Monda, director del diario oficial L'Osservatore Romano. Como gesto de cortesía, el papa le regaló al músico un rosario, y Dylan le obsequió al pontífice un ejemplar de su autobiografía, "Chronicles: Volume One".El padre Spadaro reveló en un ensayo publicado en L'Osservatore Romano que el encuentro no fue casualidad, sino el resultado de una admiración mutua. El papa León XIV, nacido como Robert Prevost en Chicago en 1955, creció familiarizado con la música de Dylan.De hecho, en su libro de 2026, "Disarmed and Disarming: Peace Is a Gift", el papa citó una canción de protesta inédita que Dylan escribió en 1963, "Go Away You Bomb", para advertir contra la carrera armamentista y las armas nucleares, haciendo eco de la letra: "Te odio porque eres de fabricación humana y de propiedad humana, y manejada por humanos".Además, Spadaro señaló que Dylan está muy familiarizado con San Agustín de Hipona, la figura central de la espiritualidad del papa León y de la orden religiosa agustina. El músico ya había rendido homenaje al santo en 1967 con la canción "I Dreamed I Saw St. Augustine", incluida en su álbum John Wesley Harding.En las fotografías difundidas por el Vaticano, Dylan, ganador del Premio Nobel de Literatura en 2016, lució su característico estilo desenfadado, vistiendo una sudadera negra con capucha (que llevaba puesta sobre la cabeza) y una corbata floja.Este no es el primer encuentro del músico con un pontífice: en 1997, Dylan tocó para el papa Juan Pablo II y miles de personas en un concierto que cerró un congreso religioso en Bolonia, Italia. Nacido como Robert Zimmerman en el seno de una familia judía en Minnesota, Dylan se convirtió célebremente al cristianismo renacido en 1979, aunque en años recientes ha sido más reservado sobre sus creencias. En una entrevista de 2022 con The Wall Street Journal, se describió a sí mismo como una "persona religiosa" que lee las escrituras, medita y reza.Curiosamente, en su concierto más reciente antes de la reunión con el papa, Dylan interpretó su tema de 1997 "Tryin' to Get to Heaven", que incluye la profética letra: "He estado por todo el mundo, muchachos / Ahora estoy intentando llegar al cielo antes de que cierren la puerta".