Bob Dylan se reúne con el papa León XIV en el Vaticano e intercambian regalos en un breve encuentro

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El legendario cantautor Bob Dylan se reunió en privado con el papa León XIV en el Vaticano durante un descanso de su gira de conciertos por Italia. En el breve encuentro, intercambiaron regalos: el pontífice le obsequió un rosario y Dylan una copia de su autobiografía. La reunión destacó por las profundas conexiones culturales y espirituales entre ambos, incluyendo la influencia de San Agustín y la cita de una canción de protesta de Dylan en el último libro del papa.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/11/2026 09:30 AM.
En Espectáculos y editada el 05/11/2026 09:34 AM.