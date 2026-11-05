Dafne Keen revela que le ofrecían cocaína en fiestas de rodaje desde los 11 años

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La actriz de 21 años, conocida por su icónico papel en Logan, reveló en un podcast que le ofrecían drogas ilícitas en fiestas de finalización de rodaje cuando era menor de edad. Keen explicó cómo evitó caer en las presiones del entorno fingiendo estar bajo los efectos de sustancias y elogió profundamente a Hugh Jackman por actuar como una figura paterna protectora que garantizó su seguridad y bienestar en el set.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/11/2026 08:49 AM.
En Espectáculos y editada el 05/11/2026 08:52 AM.