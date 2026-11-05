Dafne Keen revela que le ofrecían cocaína en fiestas de rodaje desde los 11 años

Durante una reciente aparición en el podcast Inside of You with Michael Rosenbaum, la actriz española Dafne Keen abrió su corazón sobre las experiencias poco agradables que vivió como menor en la industria del entretenimiento. La estrella, quien comenzó a actuar a los nueve años, confesó que fue testigo de comportamientos inapropiados desde muy temprana edad."Me ofrecían cocaína en las fiestas de finalización de rodaje. Siendo una niña, como de 11, 12 o 13 años", reveló Keen con naturalidad, aunque reconociendo la gravedad del hecho. Ante la sorpresa del presentador, la actriz aclaró que, afortunadamente, siempre supo decir que no, lo que le permitió mantenerse alejada de ese mundo y desarrollar un fuerte sentido de control sobre su propia vida.Para lidiar con la presión de grupo durante su adolescencia, Keen admitió que recurrió a pequeñas mentiras piadosas. "Solía mentir de adolescente para que no me presionaran. Les decía: 'No, estoy bien, no quiero beber, ya consumí algo'", confesó.La actriz recordó con humor que, mientras los demás asumían que estaba bajo los efectos de alguna sustancia, ella en realidad estaba "completamente sobria" y solo bebía una Coca-Cola. Se describió a sí misma como "la más buena y obediente de todas" (goody-two-shoes), pero aclaró que su sobriedad no ha afectado su vida social: "Soy divertida. No lo necesito. Puedo salir y quedarme hasta las 6 de la mañana, pero sobria. Solo por el ambiente, porque me gusta la música, bailar y estar con la gente".Aunque Keen no reveló explícitamente quién le ofrecía las sustancias en su infancia, aprovechó la entrevista para elogiar efusivamente a su coprotagonista en Logan, Hugh Jackman. La actriz, quien interpretó a Laura / X-23 junto al actor en 2016 y retomó el papel en Deadpool & Wolverine (2024), destacó que Jackman fue un pilar fundamental en su vida."Me dio mucho refuerzo positivo y muy buenos consejos. Siempre fue encantador. Es el mejor 'número uno' que podrías desear y el mejor padre en pantalla. Genuinamente se sentía como una figura paterna", expresó Keen.La actriz detalló que Jackman se aseguró de que nadie abusara de sus horas de trabajo, de que ella se divirtiera en el set y de que permaneciera ajena a cualquier tensión que pudiera existir detrás de cámaras. "Fue increíblemente protector y asombroso", concluyó, subrayando cómo su presencia la hizo sentir segura en un entorno que, de otro modo, podía ser hostil para una niña.Pese a los desafíos tempranos, Keen ha consolidado una carrera sólida y versátil. Tras su debut en The Refugees (2014) y su salto a la fama con Logan, protagonizó la aclamada serie de HBO His Dark Materials (2019-2022) como Lyra Belacqua. Más recientemente, ha expandido su presencia en grandes franquicias con su papel de Jecki Lon en The Acolyte de Disney+ (2024), demostrando que su talento y determinación la han llevado a la cima de la industria sin comprometer sus valores personales.