Drake Bell denuncia que "Nickelodeon apesta" y revela que no recibe regalías de 'Drake & Josh'

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El actor Drake Bell (40) abrió su corazón sobre las difíciles condiciones económicas que enfrenta tras su paso por el exitoso programa de Nickelodeon, Drake & Josh. En una entrevista con el YouTuber N3on, el artista reveló que no recibe regalías por la serie y recientemente perdió su elegibilidad para el seguro médico de SAG-AFTRA, a pesar de décadas de trabajo y del éxito continuo de la serie en plataformas de streaming como Netflix.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/11/2026 08:47 AM.
En Espectáculos y editada el 05/11/2026 08:49 AM.