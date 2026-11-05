Drake Bell denuncia que "Nickelodeon apesta" y revela que no recibe regalías de 'Drake & Josh'

Drake Bell fue contundente al calificar que "Nickelodeon apesta" (Nickelodeon sucks) al hablar sobre los decepcionantes ingresos residuales que recibe tras protagonizar la exitosa sitcom adolescente Drake & Josh (2004-2007). Durante una comida en el restaurante Smoke House de Burbank con el influencer N3on, el actor explicó que solo recibía un cheque semanal durante la producción, sin regalías posteriores."No es normal", afirmó Bell, atribuyendo esta situación a los contratos desfavorables que los actores jóvenes suelen firmar al inicio de sus carreras. "Si no firmas el contrato, el próximo chico que baje del autobús desde Wichita, Kansas, tomará el trabajo", explicó, reconociendo que, aunque la experiencia le abrió puertas y le dio fans, el costo financiero a largo plazo ha sido severo.La situación financiera de Bell se complicó aún más el mes pasado, en octubre, cuando reveló en sus historias de Instagram que ya no calificaba para el plan de salud de SAG-AFTRA. Una captura de pantalla compartida por el actor mostró que le faltaban 11,452.47 dólares para alcanzar el umbral mínimo de 28,933 dólares requeridos por el sindicato para mantener la cobertura.El actor expresó su profunda frustración públicamente, etiquetando al presidente de SAG-AFTRA, Sean Astin, y advirtiendo a las nuevas generaciones: "No se hagan actores. No se unan a SAG. Puedes trabajar durante 35 años y aun así te dirán que no". Bell cuestionó la gestión del sindicato, sugiriendo que los actores no deberían ser utilizados para administrar estas organizaciones.A pesar de que Drake & Josh sigue siendo un éxito cultural, con maratones en la televisión y figurando constantemente en el top 10 de plataformas como Netflix y Paramount+, Bell aclaró que no vive una vida de lujo. "Esa es la percepción del mundo... 'Hiciste un comercial o saliste en la tele, debes vivir en una mansión en Hollywood'. Eso está muy lejos de la realidad", señaló en una aparición reciente en The Unplanned podcast, revelando que tiene que esforzarse constantemente para pagar la renta mensual.El actor no dudó en calificar a ciertas figuras de la industria del entretenimiento como "personas malvadas y corruptas" que explotan mental y emocionalmente a los actores jóvenes para luego "arrojarlos a los lobos".Su testimonio no es un caso aislado. Se suma al de otras estrellas como la actriz Heather Matarazzo y Jack Haven (I Saw the TV Glow), quienes también han expresado recientemente su riesgo de perder el seguro médico, exponiendo las graves grietas en el sistema de protección laboral para los actores, incluso para aquellos con carreras de décadas y éxitos de audiencia comprobados.