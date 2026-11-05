Fallece a los 33 años el creador de contenido surcoreano 'JinsTravel' tras ser atropellado

El accidente ocurrió alrededor de las 9:30 horas del 4 de noviembre de 2026 en la ciudad de El Alto, Bolivia. Según reportes del medio local UNITEL, Cho Jin-woo circulaba en su bicicleta cuando fue impactado por un camión de carga de grandes dimensiones. Testigos que presenciaron el hecho se acercaron de inmediato para auxiliarlo, pero las lesiones fueron tan graves que el creador de contenido falleció en el lugar.Tras el atropellamiento, el conductor del vehículo se dio a la fuga. Sin embargo, las autoridades bolivianas lograron localizarlo y detenerlo varias horas después. Durante las investigaciones iniciales, el conductor declaró que no había visto la bicicleta antes de la colisión. Las autoridades confirmaron que la prueba de alcoholemia practicada al hombre arrojó un resultado negativo, y la investigación continúa para determinar las circunstancias exactas del siniestro y establecer las responsabilidades legales correspondientes.Cho Jin-woo abrió su canal de YouTube, JinsTravel, en 2020, documentando su ambicioso proyecto personal de conocer el mundo sobre dos ruedas. Con aproximadamente 66 mil suscriptores, compartía registros audiovisuales de sus recorridos por Europa, África, América del Norte y, más recientemente, Sudamérica. Su travesía por el continente americano había comenzado en México y continuó por destinos como Perú y Bolivia. Su última publicación, compartida el 30 de octubre de 2026, documentaba parte de su recorrido por la cordillera de los Andes en territorio peruano, convirtiéndose en su despedida involuntaria de las redes antes de la tragedia en El Alto.El 5 de noviembre, un conocido del creador anunció su fallecimiento a través del canal de YouTube, con la autorización de sus familiares. En un conmovedor mensaje, explicó que Cho había dedicado varios años a preparar meticulosamente el viaje de sus sueños.“Jin-woo se preparó meticulosamente para el viaje de sus sueños durante muchos años y grabó cada momento de su recorrido en video para compartirlo con todos ustedes. Creemos que su viaje nunca fue solitario, gracias a las personas que conoció en el camino y a los suscriptores que lo apoyaron desde la distancia”, señaló el comunicado.Tras confirmarse la noticia, comenzaron los preparativos para realizar los servicios funerarios en Bolivia, contando con el apoyo y la asistencia consular de la Embajada de Corea del Sur en ese país. La familia de Cho Jin-woo ha emitido un urgente llamado a la comunidad, solicitando respeto durante este difícil proceso de duelo y pidiendo encarecidamente a los usuarios de redes sociales que eviten difundir versiones no verificadas, así como cualquier imagen o grabación gráfica del momento del atropellamiento.