Fallece a los 33 años el creador de contenido surcoreano 'JinsTravel' tras ser atropellado

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El youtuber surcoreano Cho Jin-woo, conocido en redes como JinsTravel, perdió la vida a los 33 años después de ser atropellado por un camión de carga en El Alto, Bolivia, el 4 de noviembre de 2026. El conductor huyó del lugar del siniestro, pero fue detenido horas más tarde. Mientras las autoridades investigan las causas del accidente, su familia y la Embajada de Corea del Sur coordinan los servicios funerarios y solicitan respeto y prudencia para evitar la difusión de imágenes del suceso.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/11/2026 04:10 PM.
En Espectáculos y editada el 05/11/2026 04:13 PM.