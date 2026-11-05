Fallece a los 47 años el actor y productor Charles F. Porter, reconocido por sus papeles en 'House'

Charles F. Porter murió el 2 de noviembre de 2026 en su domicilio de Calabasas, California, aunque la noticia fue confirmada públicamente por su familia el 4 de noviembre. El intérprete recibió el diagnóstico de linfoma de Hodgkin en etapa 4 en el año 2010, iniciando una batalla que se extendería por aproximadamente 17 años y medio.A lo largo de su enfermedad, Porter se sometió a diversos tratamientos, incluyendo un trasplante de células madre en 2011. En enero de 2022, recibió una terapia de células CAR-T, un tratamiento de inmunoterapia que, según compartió en su blog personal, le permitió alcanzar la remisión completa por primera vez en seis años. Sin embargo, las complicaciones relacionadas con la enfermedad persistieron. Su esposa, Candice Tab-Porter, fue quien compartió el mensaje de despedida, recordando los 18 años de matrimonio y la fortaleza con la que su esposo enfrentó la enfermedad. La pareja deja a dos hijas, Layla Rose y Juliette Jasmine.Nacido el 13 de marzo de 1979 en Oxford, Inglaterra, Charles Frederick Porter se mudó a Estados Unidos durante su infancia. Antes de encontrar su vocación en el entretenimiento, destacó como deportista y jugó fútbol americano en la Universidad de Duke, donde también estudió Antropología Cultural. Sus aspiraciones de llegar a la NFL se truncaron debido a una lesión en la espalda, un revés que lo impulsó a buscar nuevas oportunidades y finalmente lo llevó a desarrollar una exitosa carrera frente a las cámaras en Hollywood.En el ámbito televisivo, Porter se hizo conocido por el público gracias a sus participaciones especiales en series de gran éxito como Dr. House, Bones, Sin rastro alguno (Without a Trace) y Los líos de las Parker (The Parkers).En el cine, uno de sus papeles más destacados fue interpretar al piloto Wendell Scott, pionero afroamericano de la NASCAR, en la producción de ESPN Wendell Scott: La historia de un piloto (2011). También participó en películas como Holla y Matar o morir.Más allá de la actuación, Porter fundó la compañía Black Bench Productions, con la que impulsó diversos proyectos cinematográficos independientes. Entre sus trabajos más recientes como productor se encuentran Un milagro de Navidad (2022), Ángel de Navidad (2023) y Finding Faith (2025), película protagonizada por Paula Patton, Loretta Devine y Keith David, consolidando su visión creativa más allá de la pantalla.