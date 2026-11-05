Fallece a los 47 años el actor y productor Charles F. Porter, reconocido por sus papeles en 'House'

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El actor y productor Charles F. Porter falleció a los 47 años en Calabasas, California, debido a complicaciones relacionadas con un linfoma de Hodgkin que enfrentó durante más de 17 años. Reconocido por sus participaciones en series de televisión como House y Bones, Porter también dejó un importante legado como productor independiente a través de su compañía Black Bench Productions.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/11/2026 01:32 PM.
En Espectáculos y editada el 05/11/2026 01:36 PM.