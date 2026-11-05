Fallece a los 50 años la actriz Kimmarie Johnson, recordada por "Beverly Hills, 90210"

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La actriz y modelo Kimmarie Johnson falleció a los 50 años en Los Ángeles el miércoles 4 de noviembre de 2026, a causa de complicaciones derivadas de un aneurisma cardíaco. Reconocida por sus papeles en la serie Beverly Hills, 90210 y la película Dude, Where's My Car?, Johnson también dejó una huella importante como reina de belleza, empresaria de cosmética y productora ejecutiva a lo largo de su versátil carrera en la industria del entretenimiento.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/11/2026 08:40 AM.
En Espectáculos y editada el 05/11/2026 08:42 AM.