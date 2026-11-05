Fallece a los 50 años la actriz Kimmarie Johnson, recordada por "Beverly Hills, 90210"

La actriz Kimmarie Johnson murió en paz el miércoles 4 de noviembre de 2026 en Los Ángeles, después de que su corazón dejara de latir, según informó el medio TMZ. Su sobrina, Rhonda Scott, reveló que la artista sufrió un incidente cardíaco el pasado 27 de octubre en su domicilio, lo que motivó su traslado de emergencia al hospital Cedars-Sinai. Allí, los médicos le diagnosticaron un aneurisma cardíaco, una condición contra la que luchó durante la última semana de su vida antes de sucumbir a las complicaciones.Nacida como Kim Marie Johnson el 8 de abril de 1976 en Pittsburgh, Pensilvania, la actriz comenzó su trayectoria en Hollywood en 1998 con una aparición en la icónica serie Beverly Hills, 90210, donde interpretó a Jane. Poco después, se unió al elenco de V.I.P., la producción protagonizada por Pamela Anderson, dando vida a una modelo. Sin embargo, uno de sus trabajos más recordados por el gran público llegó en el año 2000, cuando apareció en la exitosa comedia Dude, Where's My Car? (¿Dónde está mi coche?), protagonizada por Ashton Kutcher y Jennifer Garner. En la cinta, Johnson interpretó a la "Jumpsuit Chick" (la chica del traje espacial), un personaje que se convirtió en un elemento memorable de la trama. A lo largo de los años, también participó en diversas producciones independientes como Break A Leg, Gang Warz, Spanish Fly, Shadow Fury y The Summer of Massacre.Antes de consolidarse como actriz, Johnson ya había destacado en el mundo del modelaje y los certámenes de belleza. Ganó el concurso Miss Pennsylvania USA y representó a su estado en Miss USA 1993, donde logró un destacado lugar entre las cinco finalistas. Su carrera como modelo la llevó a trabajar con firmas de renombre como Vidal Sassoon y Oscar de la Renta. En 1996 se mudó a Los Ángeles para expandir sus horizontes profesionales, llegando a estudiar comedia en la prestigiosa escuela The Groundlings, semillero de grandes figuras del entretenimiento.Más allá de la actuación, Johnson demostró un fuerte espíritu emprendedor. En 2011 fundó SkinGlow by Kimmarie, una compañía dedicada a la consultoría y comercialización de productos orgánicos y cosméticos para el cuidado de la piel. Además, amplió su trayectoria detrás de cámaras, trabajando como productora ejecutiva en proyectos independientes como la película The Last Eve y la serie animada Kimchi Warrior.Su fallecimiento marca la pérdida de una artista multifacética que supo reinventarse y dejar su marca en distintas facetas de la industria creativa.