Fallece a los 77 años la actriz y comediante mexicana María Alicia Delgado

...

La actriz y comediante mexicana María Alicia Delgado falleció a los 77 años tras enfrentar una enfermedad oncológica. Con una trayectoria de más de 40 años, dejó un legado imborrable con personajes como 'Alz' en Derbez en cuando, Yadhira en ¡Anabel! y la abuelita de HuevoCartoon. La actriz se mantuvo activa en su carrera hasta el final de sus días, motivada por el deseo de apoyar económicamente a su hijo Rafael, quien vive con una discapacidad auditiva.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/11/2026 08:34 AM.
En Espectáculos y editada el 05/11/2026 08:42 AM.