Fallece a los 77 años la actriz y comediante mexicana María Alicia Delgado

La actriz y comediante María Alicia Delgado murió a los 77 años, poniendo fin a una brillante trayectoria de más de cuatro décadas en la televisión mexicana. De acuerdo con información difundida por medios especializados, la artista padecía cáncer, aunque no se precisó el tipo de enfermedad oncológica ni la fecha de su diagnóstico. Su fallecimiento marca la pérdida de una de las figuras más queridas y reconocibles de la comedia y el drama en el país.Delgado debutó en la pantalla chica en 1984 con el programa educativo infantil El tesoro del saber, interpretando a Marilú. Sin embargo, fue en la comedia donde realmente encontró su vocación y alcanzó la fama. En 1988 se unió al elenco de ¡Anabel!, dando vida a Yadhira Davilillo, y más tarde se consagró en la memoria del público como 'Alz' en los célebres sketches de Alz & Heimer dentro del programa Derbez en cuando, donde compartía escena con Eugenio Derbez.Su versatilidad la llevó a participar en éxitos como Cero en conducta (como 'La Abuela'), y a transitar con éxito a las telenovelas, con papeles en Querida enemiga (2008), Zacatillo, un lugar en tu corazón (2010), Amorcito corazón (2011-2012), La vecina (2015-2016) y Enamorándome de Ramón (2017). En años recientes, siguió vigente en series como ¿Tú crees? (2022), Fugitivas, en busca de la libertad (2024), Monteverde (2025) y su trabajo más reciente, la serie Sabor a ti (2026). Además, prestó su inconfundible voz a la Abuelita Guadalupe en la exitosa franquicia animada de HuevoCartoon.Más allá de su éxito profesional, María Alicia Delgado era admirada por su inquebrantable dedicación como madre. La actriz reveló en entrevistas que continuaba trabajando activamente para apoyar a su hijo Rafael, quien nació prematuramente en 1997 (con solo 5 meses de gestación y 830 gramos) y sobrevivió a una compleja operación de corazón abierto. Los medicamentos administrados durante su tratamiento en terapia intensiva afectaron su audición, dejándolo con una discapacidad auditiva.Rafael, quien estudiaba Diseño Gráfico y trabajaba por las noches para contribuir al hogar, requería de aparatos auditivos de alta potencia, los cuales representaban un gasto considerable para la familia. "Mi hijo ya tiene 28 y gracias a Dios está por terminar la carrera... Por eso yo todavía estoy dándole al trabajo", explicó la actriz en 2025, confesando que uno de sus mayores sueños era acompañarlo el día de su graduación universitaria.María Alicia Delgado se despide no solo como una talentosa intérprete que hizo reír y llorar a generaciones, sino como un ejemplo de resiliencia, amor maternal y compromiso profesional hasta el último día de su vida.