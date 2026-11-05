Galilea Montijo desata alarma en redes por supuesta reaparición de parálisis facial

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La conductora Galilea Montijo enfrenta una nueva ola de especulaciones en redes sociales después de que circulara un clip del programa Hoy en el que algunos usuarios señalaron una aparente asimetría en su rostro. Aunque la presentadora ya había explicado anteriormente complicaciones médicas derivadas de un procedimiento estético, este nuevo video ha reavivado los rumores sobre una supuesta reaparición de parálisis facial o efectos de tratamientos, ante lo cual Montijo aún no se ha pronunciado.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/11/2026 01:47 PM.
En Espectáculos y editada el 05/11/2026 01:51 PM.