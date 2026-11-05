Galilea Montijo desata alarma en redes por supuesta reaparición de parálisis facial

La apariencia de Galilea Montijo volvió a ser tema de conversación en las redes sociales tras la difusión de un video compartido por la creadora de contenido Dhalyla Dávila. En el clip, extraído de una transmisión en vivo del programa Hoy, la conductora reflexionaba sobre la reciente separación de la actriz Paola Dalay y José Eduardo Derbez, y cómo las mujeres suelen ser juzgadas de manera más severa que los hombres tras una ruptura.Sin embargo, la atención de parte de la audiencia se desvió hacia el rostro de la presentadora. Diversos usuarios comentaron que su boca lucía diferente y con menos movilidad, lo que de inmediato encendió las alarmas y generó teorías que van desde el estrés y el uso excesivo de bótox, hasta la supuesta reaparición de la parálisis facial que la afectó meses atrás.Estas críticas no son nuevas para la también actriz, quien previamente había hablado con total transparencia sobre las complicaciones de salud que enfrentó. En su momento, Galilea confesó haber sufrido una quemadura de segundo grado y la afectación de un nervio facial a raíz de un procedimiento para levantar las cejas, realizado por otro médico.En aquella ocasión, acompañada de su doctora, explicó que la manipulación del nervio había alterado temporalmente algunas de sus gesticulaciones. Tras un periodo de tratamiento y recuperación, las críticas habían cesado en gran medida. Aunque Montijo ha mantenido su postura a favor de las cirugías estéticas por su deseo de lucir bien, también admitió haber desarrollado miedos y precauciones adicionales debido a la experiencia vivida.Hasta el momento, Galilea Montijo no ha emitido ningún comunicado ni se ha pronunciado al respecto de este nuevo clip que circula en internet. La reacción de sus seguidores se ha dividido: mientras una parte manifiesta genuina preocupación por su condición de salud y le envía mensajes de apoyo, otros usuarios han aprovechado la coyuntura para lanzar duras críticas y cuestionamientos sobre sus decisiones estéticas.La situación mantiene en expectativa a la audiencia del programa Hoy y de La Casa de los Famosos México 2026, a la espera de que la conductora decida si rompe el silencio para aclarar su estado de salud, tal como lo hizo en ocasiones anteriores.