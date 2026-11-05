Juez federal en Miami niega libertad a Inés Gómez Mont; seguirá bajo custodia del ICE

El juez federal Jeffrey Kuntz, de la Corte para el Distrito Sur de Florida, rechazó este 5 de noviembre de 2026 la solicitud de habeas corpus (equivalente a un amparo en México) presentada por Inés Gómez Mont el 31 de octubre. El magistrado argumentó que este no era el mecanismo legal adecuado para su liberación, ya que la exconductora de Ventaneando debe solicitar una libertad bajo fianza directamente ante un juez de inmigración, quien pertenece a la estructura administrativa migratoria y no al Poder Judicial.Como resultado, Gómez Mont continúa detenida en el Broward Transitional Center, bajo la custodia de U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), a la espera de una audiencia migratoria que determine si puede permanecer en libertad mientras se resuelve su procedimiento de deportación.Las autoridades estadounidenses consideran que Gómez Mont, quien posee doble nacionalidad mexicana y española, es inadmisible en el país. El expediente señala que ingresó a territorio estadounidense sin pasar por una inspección migratoria en julio de 2021 y carece de un documento válido, como una visa o permiso de trabajo, que autorice su estancia actual.Este antecedente está ligado a los movimientos que realizó junto a su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga. La pareja ingresó originalmente con visa de turista el 14 de enero de 2021, pero viajó a Bahamas el 9 de julio y regresó a Estados Unidos al día siguiente en barco, evitando la revisión de sus visas por un oficial migratorio. Álvarez Puga solicitó asilo en julio de 2022 y, tras ser detenido en septiembre de 2025, un juez migratorio le concedió la libertad bajo fianza, aunque su litigio para evitar la deportación continúa.De manera paralela a su situación migratoria, Inés Gómez Mont enfrenta graves problemas legales en su país de origen. La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene tres órdenes de aprehensión vigentes en su contra y en la de su esposo, por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.Es importante destacar que la detención actual de la conductora en Florida no fue ejecutada a petición de las autoridades mexicanas, sino exclusivamente por cuestiones de su estatus migratorio. Aunque México solicitó formalmente la extradición de la pareja hace más de un año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos aún no ha iniciado el procedimiento correspondiente ante la corte federal de Miami, dejando el caso en un limbo jurídico mientras avanza el proceso de deportación por la vía administrativa.