Juez federal en Miami niega libertad a Inés Gómez Mont; seguirá bajo custodia del ICE

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Un juez federal en Miami negó el recurso de habeas corpus de la exconductora Inés Gómez Mont, por lo que permanecerá bajo custodia del ICE en el Centro de Detención de Broward. El magistrado determinó que debe solicitar su libertad bajo fianza ante un juez migratorio, no judicial. Mientras enfrenta un proceso de deportación por ingreso irregular en 2021, en México la conductora y su esposo mantienen tres órdenes de aprehensión vigentes por delincuencia organizada y lavado de dinero, con una solicitud de extradición pendiente de atención por el Departamento de Justicia de EE. UU.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/11/2026 12:36 PM.
En Espectáculos y editada el 05/11/2026 12:47 PM.