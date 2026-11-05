Luis de Llano se disculpa públicamente con Sasha Sokol por orden judicial

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El productor Luis de Llano emitió una disculpa pública a la cantante Sasha Sokol a través de un video en YouTube, en estricto cumplimiento de una sentencia del Juzgado 62º de lo Civil de la Ciudad de México. El productor reconoció su responsabilidad por daño moral derivado de la relación que mantuvieron en la década de los 80, cuando ella era menor de edad, retractándose de declaraciones pasadas y comprometiéndose a no volver a mencionar su nombre en ningún medio.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/11/2026 08:30 AM.
En Espectáculos y editada el 05/11/2026 08:34 AM.