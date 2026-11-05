Luis de Llano se disculpa públicamente con Sasha Sokol por orden judicial

El productor Luis de Llano ofreció una disculpa pública a la cantante Sasha Sokol, dando cumplimiento a una resolución judicial que lo encontró responsable de daño moral. El video, titulado “Cumplimiento Luis de Llano” y publicado en su canal de YouTube el 2 de noviembre, comenzó a circular masivamente en redes sociales la noche de este miércoles.En el mensaje, el reconocido productor de Televisa reconoció explícitamente su responsabilidad civil, derivada del "carácter ilícito que nuestra legislación civil atribuye a las conductas y asimetría temporal por el vínculo que sostuvimos en la década de los 80s", haciendo referencia a la relación que mantuvieron cuando Sokol era menor de edad y él un adulto.Uno de los puntos centrales de la disculpa fue la retractación formal de sus intervenciones públicas previas. Luis de Llano admitió que sus declaraciones en la entrevista concedida el 6 de marzo de 2022 al programa ‘La entrevista con Yordi Rosado’, así como un comunicado publicado en sus redes sociales el 30 de marzo del mismo año, fueron "desafortunadas e inexactas".El productor reconoció que dichos mensajes "minimizaron el impacto que los hechos juzgados causaron a la esfera personal" de Sasha Sokol Cuillery. Como parte del acatamiento voluntario e incondicional a las medidas de satisfacción decretadas por la juez del juzgado 62º de lo civil de la Ciudad de México (expediente 642/2022), Luis de Llano se comprometió formalmente a no volver a realizar mención alguna sobre la persona de la cantante en ningún medio de comunicación o red social, manifestando su voluntad de respeto absoluto a su vida privada, honor, dignidad e integridad.Este desenlace judicial pone un punto de inflexión a una controversia que estalló en 2022, cuando Sasha Sokol decidió hacer pública la relación que mantuvo con el productor décadas atrás. Su revelación abrió un intenso y necesario debate a nivel nacional sobre el abuso de poder, el abuso infantil y la revictimización dentro de la industria del entretenimiento en México.Con esta disculpa pública, la sentencia busca no solo reparar el daño moral causado a la artista, sino también enviar un mensaje claro sobre las consecuencias legales de las asimetrías de poder y la protección a las víctimas en casos históricos de abuso.