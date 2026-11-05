Matt Damon revela que su esposa Luciana Barroso sufrió un aneurisma cerebral en 2024

En una reciente entrevista con la revista GQ, Matt Damon compartió un episodio difícil que atravesó su familia hace dos años. Su esposa, la productora de cine Luciana Barroso (50), sufrió un aneurisma cerebral en 2024 que requirió una intervención quirúrgica de urgencia.Damon recordó que estaba dispuesto a saltarse las celebraciones posteriores a los Premios de la Academia para quedarse en casa cuidándola. Sin embargo, Barroso lo sorprendió al vestirse para la ocasión, insistiendo en que salieran a la fiesta. "Fue la primera noche en que se sintió lo suficientemente bien como para levantarse y recuperar su energía", explicó el actor, añadiendo que ella le recordó que él se había perdido las celebraciones cuando Infiltrados (The Departed) ganó varios premios en 2007, y no quería que volviera a ocurrir con Oppenheimer. "Fue bastante jodidamente heroico de su parte y muy significativo", afirmó Damon con gratitud.Matt y Luciana llevan casados casi 21 años y son padres de cuatro hijas: Alexia (27), Isabella (20), Gia (18) y Stella (15). Para mantener el equilibrio familiar, la pareja siempre ha mantenido una "regla de las dos semanas", evitando que Damon se ausente por periodos más largos durante las filmaciones.Sin embargo, el actor admitió que rompió esta regla por primera vez para rodar la épica The Odyssey de Christopher Nolan. "Fue el proyecto más grande que hemos hecho. En el primer tramo estuve fuera tres semanas y media", detalló. Afortunadamente, sus hijas son grandes fanáticas del director y comprendieron la importancia del papel, apoyándolo a pesar del sacrificio que supuso su ausencia.Damon también aprovechó la entrevista para elogiar la forma en que su mejor amigo y colaborador, Ben Affleck, maneja su vida profesional y personal. Reveló que Affleck ha rechazado numerosos trabajos y asumió el rol de CEO en su productora conjunta, Artists Equity, precisamente para poder quedarse en casa y cumplir con su régimen de custodia compartida de sus hijos."Él me dijo: 'Si me voy a Estonia a hacer una película, no es como si pudiera recuperar ese tiempo'. Así que, para él, eso significa que tiene que quedarse en Los Ángeles", compartió Damon.Tras un año intenso que incluyó el rodaje de The Odyssey y el inicio de una nueva película de los aclamados directores Daniel Kwan y Daniel Scheinert (conocidos como los Daniels), Damon planea tomarse un largo descanso. "Solo quiero hacer cosas buenas y definitivamente seguir trabajando con Ben, porque estamos en ese punto de nuestra vida en el que decimos: 'Al diablo, ¿por qué no?'. Este era nuestro sueño de niños, y tenemos que honrar a esos niños y seguir trabajando juntos si podemos", concluyó el actor.