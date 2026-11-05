Matt Damon revela que su esposa Luciana Barroso sufrió un aneurisma cerebral en 2024

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El actor Matt Damon (55) reveló que su esposa, Luciana Barroso, sufrió un aneurisma cerebral en 2024. A pesar de haber sido sometida a una delicada cirugía cerebral apenas una semana antes, Barroso insistió en acompañarlo a las fiestas posteriores a los Oscar por Oppenheimer, un gesto que Damon calificó de "heroico". Además, el actor reflexionó sobre el equilibrio entre su carrera y su familia, su reciente trabajo en The Odyssey de Christopher Nolan y su admiración por la priorización del hogar de su amigo Ben Affleck.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/11/2026 09:22 AM.
En Espectáculos y editada el 05/11/2026 09:30 AM.