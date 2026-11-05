Russell Brand es declarado culpable de violación y agresión sexual y queda en prisión preventiva

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El actor y ex presentador Russell Brand (51) ha sido declarado culpable de violar a una mujer y agredir sexualmente a otras tres durante un periodo de cinco años de su carrera. Tras un juicio de cuatro semanas en la Corte de la Corona de Southwark, el jurado lo encontró responsable de cuatro delitos, por lo que el juez ordenó su ingreso inmediato en prisión preventiva. La policía metropolitana de Londres confirmó que, además, sigue investigando dos denuncias adicionales de violación.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/11/2026 08:28 AM.
En Espectáculos y editada el 05/11/2026 08:30 AM.