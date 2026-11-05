Russell Brand es declarado culpable de violación y agresión sexual y queda en prisión preventiva

Tras ocho horas y media de deliberaciones, un jurado compuesto por cuatro mujeres y ocho hombres declaró a Brand culpable de cuatro delitos contra cuatro mujeres diferentes. El juez, Mr. Justice Bennathan, elogió al jurado y advirtió al acusado que la consecuencia inevitable de estas condenas, que incluyen un cargo de violación, será "una pena de prisión significativa". Por ello, ordenó que Brand fuera remitido inmediatamente a custodia hasta su sentencia, programada para el próximo lunes.Durante el juicio, la fiscalía describió a Brand como un "depredador sexual despiadado, calculador y manipulador" que utilizaba su estatus para tratar a las mujeres como una "mercancía desechable" y un "medio para un fin", sometiéndolas a tácticas de gaslighting tras los ataques.Los delitos probados y las absolucionesEl veredicto confirmó varios episodios de abuso de poder a lo largo de una década. Brand fue declarado culpable de: