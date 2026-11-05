Sasha Sokol rechaza la disculpa de Luis de Llano por incumplir la sentencia judicial

La exintegrante de Timbiriche, Sasha Sokol, respondió a través de su cuenta de X al video de disculpa pública difundido por el productor Luis de Llano, asegurando que el mensaje no cumple con lo establecido por las autoridades judiciales. La cantante explicó que el texto de la disculpa quedó firme desde enero de 2026 y que el material publicado omite dos reconocimientos fundamentales.El primero era reconocer expresamente que, debido a su edad (14 años), ella no podía consentir una relación con él y que De Llano actuó desde una posición de poder. El segundo consistía en aclarar que sus padres no fueron cómplices de lo ocurrido. De acuerdo con Sokol, la ausencia de estos puntos en el video demuestra que no se cumplió con lo ordenado por el tribunal.Un nuevo incumplimiento de la sentenciaAdemás de señalar las omisiones, Sokol recordó que Luis de Llano tiene prohibido volver a mencionarla públicamente, salvo cuando lo haga bajo los términos exactos de la disculpa ordenada judicialmente. Por esta razón, la cantante considera que el productor incurrió en un nuevo incumplimiento de la sentencia al difundir un mensaje distinto al pactado por la justicia."Ésa no es la disculpa que le ordenó publicar el tribunal y cuyo texto quedó firme desde enero de este año", escribió Sokol en su publicación del jueves 5 de noviembre, dejando claro que el productor no se ajustó a las condiciones legales establecidas.Ante esta situación, Sasha Sokol anunció un giro significativo en su estrategia legal. Después de casi cinco años de litigio por la vía civil, informó que el despacho Zinser y Asociados se incorporará a su equipo de abogados para atender el caso en materia penal.Aunque no detalló las acciones legales específicas que podrían emprenderse, su publicación dejó claro que el proceso todavía podría tener nuevas consecuencias judiciales para el productor. Sokol concluyó su mensaje con una contundente frase: "Luis de Ya No", acompañada del hashtag #LuisdeYaNo, marcando un nuevo capítulo en su búsqueda de justicia y reparación.