Sasha Sokol rechaza la disculpa de Luis de Llano por incumplir la sentencia judicial

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La cantante Sasha Sokol rechazó el video de disculpa pública difundido por Luis de Llano, señalando que omite reconocimientos clave ordenados por el tribunal, como su falta de consentimiento a los 14 años y la no complicidad de sus padres. Ante este nuevo incumplimiento de la sentencia firme de enero de 2026, Sokol anunció que incorporará al despacho Zinser y Asociados a su equipo legal para llevar el caso a la vía penal tras casi cinco años de litigio civil.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 05/11/2026 09:12 AM.
En Espectáculos y editada el 05/11/2026 09:15 AM.