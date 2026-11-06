Dakota Johnson y Machine Gun Kelly asisten juntos a un evento de moda en Los Ángeles

La estrella de El club de la lucha (Fight Club) y Madame Web, Dakota Johnson, y el músico Colson Baker, conocido artísticamente como Machine Gun Kelly (MGK), asistieron a una fiesta exclusiva de la marca Khaite en Los Ángeles la noche del jueves. Ambos salieron del evento con minutos de diferencia para subir al mismo automóvil, confirmando la solidez de su nueva relación.Johnson lució una sudadera negra con cremallera, combinada con una falda corta negra con bordes de encaje, botas altas hasta la rodilla y un pequeño bolso de cuero negro. Por su parte, MGK optó por una chaqueta de satén verde y llevó el rostro parcialmente cubierto con un pañuelo rojo, intentando pasar desapercibido al subirse al vehículo.Los rumores sobre esta relación comenzaron a tomar fuerza en septiembre, cuando fueron captados entrando de forma discreta al apartamento de la buena amiga de Dakota, Taylor Swift, en el vecindario de Tribeca, Nueva York. Según fuentes, la pareja se habría conocido previamente en julio, como invitados a la lujosa boda de Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden.Cabe mencionar que, en julio, Taylor Swift habría terminado su relación de ocho meses con el cantante Role Model (Tucker Pillsbury), quien curiosamente había incluido un cameo hablado coqueto de Dakota en una de sus canciones inéditas poco antes de su separación.Ambos artistas llegan a esta relación con bagajes sentimentales recientes de alto perfil. MGK mantuvo una relación intermitente de cinco años con la actriz Megan Fox (40), con quien comparte a su hija Saga, de 19 meses, y también es padre de Casie (17), fruto de una relación anterior con Emma Cannon.Por su lado, Dakota Johnson estuvo comprometida con el líder de Coldplay, Chris Martin (49), durante casi ocho años, antes de cancelar silenciosamente su compromiso en junio de 2025. La propia actriz ha abordado con ironía su aparente debilidad por los músicos en la edición de octubre de Vogue: "Les gusto. No sé qué decir. Y ellos me gustan". Cuando se le preguntó qué es lo que no le gusta de ellos, bromeó: "¡Mucho! Unos tipos muy complicados".A pesar de sus reservas sobre los "hombres de la música", Johnson no ha abandonado su deseo de sentar cabeza y formar una familia. En la misma entrevista, expresó su anhelo de ser madre: "Realmente lo deseo. No esperaba estar a esta edad y en este punto de mi vida, pero por alguna razón, ese es el plan del universo. Siempre he sentido, especialmente en los últimos años, que hay un alma que quiere venir al mundo, y espero tener la suerte de poder hacerlo".Por ahora, una Johnson "enamorada" parece estar enfocada en fortalecer su vínculo con MGK. Fuentes cercanas a la actriz revelaron a la revista People que ambos comparten un "sentido del humor seco y oscuro", y que ella lo acompaña frecuentemente al estudio de grabación mientras él trabaja. "Por ahora, esto la hace muy feliz", concluyó la fuente, mientras los rumores sobre la calidad de su intimidad siguen dominando los titulares de la prensa del corazón.