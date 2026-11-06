Dakota Johnson y Machine Gun Kelly asisten juntos a un evento de moda en Los Ángeles

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La actriz Dakota Johnson (37) y el músico Machine Gun Kelly (36) fueron vistos juntos en un exclusivo evento de la marca Khaite en Los Ángeles, saliendo en el mismo vehículo y avivando los rumores sobre su ardiente romance. Mientras la actriz confiesa su deseo de ser madre y su debilidad por los músicos, la pareja disfruta de una fuerte conexión química, a pesar de sus complejos historiales sentimentales.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/11/2026 10:02 AM.
En Espectáculos y editada el 06/11/2026 10:06 AM.