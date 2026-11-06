Doja Cat celebra la ola azul demócrata en Texas cambiando la letra de su éxito a Paint the Town Blue

Durante su presentación en el American Airlines Center de Dallas, como parte de su gira Tour Ma Vie, Doja Cat (31) sorprendió a sus fans con un cambio significativo en la letra de su éxito de 2023. Antes de comenzar la canción, la artista anunció: "Vamos a reemplazarlo con azul", desatando los aplausos del público. En lugar de cantar el estribillo original "I don't care, I paint the town red", la rapera, quien lució un llamativo bikini plateado en el escenario, entonó: "I don't care, I paint the town blue", en claro homenaje al triunfo de su partido.El cambio de letra hizo referencia directa al triunfo político de James Talarico, quien derrotó al republicano Ken Paxton, plagado de escándalos, para convertirse en el primer demócrata electo para la delegación del Senado de Texas en 38 años. Esta extraordinaria victoria rompió el férreo control republicano en el "Estado de la Estrella Solitaria", que no había elegido a un demócrata para un cargo estatal desde 1994.El resultado se sumó a una serie de victorias demócratas históricas en otros bastiones conservadores: Carolina del Sur eligió a un senador demócrata por primera vez desde 1998; Kansas envió a un demócrata al Senado por primera vez desde 1932, en plena Gran Depresión; y se registraron triunfos contundentes en Iowa y Ohio, estados que Trump había ganado por más de 10 puntos en las presidenciales de 2024. Además, en Michigan, el demócrata de izquierda Abdul El-Sayed declaró su victoria, convirtiéndose en el primer musulmán electo para el Senado.Los demócratas eufóricos describieron los resultados como una "tsunami azul" o "Bluenami". Según las encuestas de salida, los votantes emitieron un juicio condenatorio sobre la incapacidad del presidente Donald Trump para reducir el costo de vida de los estadounidenses comunes. Aunque Trump no estaba en la boleta electoral, las elecciones funcionaron como un referéndum nacional sobre su gestión, y las aplastantes pérdidas republicanas representan un duro golpe para la Casa Blanca, donde ya ha comenzado un juego de culpas.Este cambio de paradigma también nubla cualquier ambición presidencial para 2028 por parte del vicepresidente JD Vance, cuya base de apoyo MAGA ha mostrado una fractura significativa.Al perder el control de ambas cámaras del Congreso, Trump entra en su último bienio en un claro territorio de "pato cojo". Esto significará un bloqueo casi total para avanzar con su agenda legislativa, obligándolo a depender de órdenes ejecutivas en áreas donde conserva autoridad (como aranceles, inmigración, política exterior y acciones militares) y del uso de su poder de veto para frenar las políticas demócratas.Más preocupante para el mandatario es el escenario legal que se avecina. Enfrentará investigaciones por corrupción lideradas por los demócratas contra él, sus aliados y su familia, con la posibilidad incluso de un tercer juicio político. El congresista demócrata Robert Garcia, quien asumirá la presidencia del Comité de Supervisión de la Cámara en enero, ya emitió una advertencia contundente y de dos palabras sobre la nueva realidad que enfrentará la administración: "Consigan un abogado" (Lawyer up).