Doja Cat celebra la ola azul demócrata en Texas cambiando la letra de su éxito a Paint the Town Blue

...

La cantante Doja Cat celebró la histórica victoria del Partido Demócrata en las elecciones intermedias de 2026 durante su concierto en Dallas, Texas, modificando la letra de su éxito Paint the Town Red a Paint the Town Blue. Este festejo artístico se enmarca en una "tsunami azul" que rompió el dominio republicano en estados tradicionalmente conservadores como Texas, Kansas, Iowa y Ohio, dejando al presidente Donald Trump en una vulnerable posición de "pato cojo" frente a un Congreso hostil e inminentes investigaciones por corrupción.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/11/2026 10:25 AM.
En Espectáculos y editada el 06/11/2026 10:29 AM.