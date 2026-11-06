Fallece a los 52 años el cineasta Sebastián Lelio, ganador del Óscar por "Una mujer fantástica"

El cineasta chileno Sebastián Lelio fue hallado sin vida en su casa ubicada en el barrio de Las Condes, en Santiago. Su familia confirmó la noticia a través de un conmovedor comunicado, expresando que el fallecimiento se debió a motivos de salud."Con mucha tristeza, comunicamos el fallecimiento por motivos de salud del cineasta chileno Sebastián Lelio. Estamos atravesando un momento de mucho dolor y su recuerdo permanecerá para siempre entre nosotros", indicó el texto, añadiendo que Lelio "fue una hermosa persona que aportó a la cultura chilena en grandes momentos de su historia".Nacido en Mendoza, Argentina, el 8 de marzo de 1974, pero criado en Chile, Lelio se consolidó como una de las figuras más prominentes del cine latinoamericano de las últimas dos décadas. Saltó a la fama mundial con el largometraje Gloria (2013), que obtuvo importantes reconocimientos, incluido el Oso de Plata a la mejor actriz en el Festival de Berlín.Sin embargo, fue con Una mujer fantástica (2018), protagonizada por Daniela Vega, con la que alcanzó la cúspide de su carrera. La cinta hizo historia al convertirse en el primer largometraje chileno en ganar el Óscar a la mejor película de habla no inglesa.Su talento trascendió las fronteras de Chile, dirigiendo producciones internacionales de gran aclamación como Disobedience (2017), con Rachel Weisz y Rachel McAdams; la secuela Gloria Bell (2018), protagonizada por Julianne Moore; y El prodigio (2022), con Florence Pugh.Al momento de su fallecimiento, Lelio se encontraba en Santiago trabajando en la adaptación cinematográfica de la reconocida novela Poeta chileno, del autor Alejandro Zambra, un proyecto que lamentablemente quedará inconcluso.Su filmografía más reciente incluía el estreno en 2025 del musical La ola, una obra inspirada en las movilizaciones feministas que tuvieron lugar en las universidades chilenas durante 2018, demostrando hasta el final de sus días su compromiso con las narrativas sociales y la evolución del cine contemporáneo.