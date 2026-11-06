Fallece a los 52 años el cineasta Sebastián Lelio, ganador del Óscar por "Una mujer fantástica"

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El reconocido director y guionista chileno Sebastián Lelio falleció a los 52 años por motivos de salud en su hogar en Santiago. Ganador del Óscar en 2018 por Una mujer fantástica, Lelio deja un legado cinematográfico histórico que incluye éxitos internacionales como Gloria y El prodigio. Al momento de su muerte, se encontraba trabajando en la adaptación de la novela "Poeta chileno" de Alejandro Zambra.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/11/2026 01:38 PM.
En Espectáculos y editada el 06/11/2026 01:48 PM.