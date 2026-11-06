El FBI arresta a Thomas Markle, padre de Meghan Markl por presunta posesión de pornografía infantil

Agentes federales irrumpieron en el centro de cuidados Maravida Senior Living en Lakeland, Florida, la mañana del viernes, después de que se descubrieran grandes cantidades de material indecente en ubicaciones conectadas a Markle en Filipinas y México. Markle, quien se encuentra en silla de ruedas tras la amputación de una pierna en Filipinas el año pasado, fue esposado y trasladado en una ambulancia. Cuando se le preguntó si era pedófilo, respondió con voz débil: "No", y permaneció en silencio ante la pregunta de si había coleccionado pornografía infantil.La investigación dio un giro dramático tras una alerta sobre una unidad de almacenamiento en Rosarito, Baja California, al sur de la frontera con Estados Unidos. La Guardia Nacional mexicana, actuando como investigadores estatales de delitos sexuales, allanó el lugar y encontró computadoras antiguas, unidades USB, cintas VHS, revistas y un plato de papel con la leyenda "DARK WEB" y varias URL escritas a mano. Según testigos, un agente expresó su horror ante el material descubierto. La orden de búsqueda, autorizada por un juez, facultaba a los investigadores a buscar evidencia de material de abuso sexual infantil y la presunta comisión del delito de trata de personas en su forma agravada.De manera simultánea, la policía en la ciudad de Cebu, Filipinas, está a punto de presentar cargos formales contra Markle. Su hijo, Thomas Markle Jr., denunció haber encontrado "cientos, si no miles" de imágenes de abuso sexual en cajas que su padre había enviado al país asiático. Las autoridades filipinas confirmaron posteriormente el hallazgo de "contenido explícito", que incluía material de menores, en dispositivos digitales. Markle Sr. ha negado rotundamente estas acusaciones, calificándolas de "mentiras enfermizas" fabricadas por su hijo. Aunque admitió haber pagado por servicios sexuales en ese país, insistió en que nunca fue con menores de 18 años. La duquesa de Sussex se declaró "profundamente angustiada" por las noticias que surgieron en Filipinas, afirmando que sus pensamientos están con los niños que puedan haber sido dañados en medio de la investigación. Hasta el momento, no ha emitido ningún comentario sobre los recientes hallazgos en México. Cabe recordar que Meghan Markle se enteró por primera vez de acusaciones similares sobre su padre en 2019, cuando recibió una carta a través de la Policía Metropolitana de Londres enviada por la difunta primera esposa de Markle, Roslyn Loveless. En dicha misiva, Loveless alegaba que él había admitido viajar al Lejano Oriente para tener relaciones con niñas, una acusación que Markle Sr. negó en su momento. Ahora, con el arresto federal en Estados Unidos, el caso ha escalado a una investigación criminal de alcance internacional.