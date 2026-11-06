El FBI arresta a Thomas Markle, padre de Meghan Markl por presunta posesión de pornografía infantil

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El padre de la duquesa de Sussex, Thomas Markle Sr. (82), fue arrestado por el FBI en su residencia de cuidados en Florida, acusado de posesión de material de abuso sexual infantil. La detención es el resultado de una investigación multinacional tras el hallazgo de contenido explícito en una unidad de almacenamiento en Rosarito, México, y en su antiguo hogar en Filipinas, donde su propio hijo habría denunciado el hallazgo de dicho material.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/11/2026 09:05 AM.
En Espectáculos y editada el 06/11/2026 09:12 AM.