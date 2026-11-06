La hija de el fundador de Sonido La Changa aclara su estado de salud: estable pero delicado

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Erika Rojo, hija del fundador de Sonido La Changa, Ramón Rojo Villa, compartió una actualización sobre la salud de su padre, confirmando que se encuentra "estable pero delicado". La declaración busca frenar los rumores de fallecimiento que circularon en redes sociales, aunque la familia aún no ha revelado el diagnóstico oficial. Además, el equipo del sonidero emitió una alerta sobre personas que buscan estafar a los seguidores solicitando donativos en nombre del músico.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/11/2026 01:55 PM.
En Espectáculos y editada el 06/11/2026 01:59 PM.