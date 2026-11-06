La hija de el fundador de Sonido La Changa aclara su estado de salud: estable pero delicado

Este viernes 6 de noviembre, Erika Rojo rompió el silencio sobre la condición médica de su padre a través de una publicación en Facebook, acompañada de una fotografía en la que abraza a Ramón Rojo Villa, quien aparece recostado en una cama. La hija del reconocido sonidero explicó que decidió hablar públicamente para desmentir las distintas versiones y rumores que comenzaron a circular sobre un supuesto fallecimiento.En su mensaje, Erika pidió respeto y privacidad para la familia, asegurando que su padre necesita atención y cuidados. Asimismo, denunció haber recibido amenazas por parte de algunos integrantes de la familia y del equipo de trabajo del sonidero, y rechazó categóricamente que su intervención tenga algún interés económico o personal.La preocupación por la salud del músico se hizo pública el pasado 28 de octubre, cuando Sonido La Changa anunció la cancelación de su presentación en el Segundo Festival Cultural Ecatepec 2026, seguida de la suspensión de otras actividades y presentaciones.Hasta el momento, la familia no ha revelado el diagnóstico médico específico ni las complicaciones exactas que enfrenta Ramón Rojo Villa. Aunque en redes sociales circularon versiones sobre una posible baja de presión arterial o antecedentes de una intervención quirúrgica, ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada oficialmente por los allegados.Ante la vulnerabilidad de la situación, el equipo oficial de Sonido La Changa emitió un comunicado urgente a través de sus canales, pidiendo a los seguidores tener mucho cuidado con personas que están utilizando la situación médica del fundador para solicitar dinero. La agrupación advirtió que no existe ninguna autorización para realizar colectas, rifas o recibir depósitos en nombre de Ramón Rojo Villa.El equipo aseguró que el propio "Papá Changa" ofrecerá una declaración directa a sus seguidores tan pronto como sus condiciones de salud se lo permitan, pidiendo paciencia y solidaridad en este momento delicado para el ícono de la cultura sonidera en México.