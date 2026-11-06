Kourtney Kardashian desmiente rotundamente los rumores de separación con Travis Barker

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La estrella de reality Kourtney Kardashian (47) desmintió categóricamente las especulaciones que sugerían que ella y su esposo, Travis Barker (50), viven separados o atraviesan una crisis matrimonial. Durante el último episodio de The Kardashians, la empresaria calificó estos rumores como "historias fabricadas" originadas en un video de TikTok, reafirmando su compromiso mientras finalizan las renovaciones de su mansión y apoyan la reciente recuperación de Barker tras una cirugía en el nervio de su brazo.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/11/2026 08:40 AM.
En Espectáculos y editada el 06/11/2026 08:42 AM.