Kourtney Kardashian desmiente rotundamente los rumores de separación con Travis Barker

Kourtney Kardashian abordó los rumores de separación en el más reciente episodio de The Kardashians en Hulu. Mientras conversaba en el automóvil con su hijastro Landon Barker (23) y su amigo Simon Huck (43), la estrella recordó cómo su publicista le preguntó si había algo de verdad en las especulaciones de una revista.Su respuesta fue contundente: "Le dije: 'Diles que lo impriman'. Ya verán lo que pasa. Ellos saben que no es verdad". Kardashian atribuyó el origen de estos chismes a un video "tonto" en TikTok, expresando su asombro de que la gente llegue a creer en este tipo de contenido sin fundamento: "¡Y la gente se lo cree! Es muy extraño", añadió.Lejos de vivir separados, el episodio mostró a Kardashian finalizando las renovaciones de la mansión que comparte con Barker. La estrella expresó su entusiasmo por pasar la próxima temporada de fiestas en su hogar, planeando cocinar, organizar noches de cine y barbacoas. "Quiero que se sienta mágico para todos", declaró.La pareja, casada desde la primavera de 2022, comparte a su hijo Rocky, de 3 años. Además, conforman una gran familia blended: Kourtney es madre de Mason (16), Penelope (14) y Reign (11) con su expareja Scott Disick (43); mientras que Barker tiene a Landon (23) y Alabama (20), y es padrastro de Atiana de la Hoya (27), junto a su exesposa Shanna Moakler (51). El programa también destacó un momento de unión entre Kourtney y su hijastra Alabama, a quien se vio ayudando a la estrella con su maquillaje.La sólida relación de la pareja quedó en evidencia recientemente cuando celebraron Halloween disfrazados de la icónica pareja de Scarface (El precio del poder), Tony Montana y Elvira Hancock. Kardashian compartió fotos en Instagram posando junto a un auto clásico, citando la famosa frase de Al Pacino: "Los ojos, Chico. Nunca mienten".Estas festividades ocurrieron poco después de que Barker se sometiera a una cirugía a principios de octubre de 2026. El baterista de Blink-182 reveló que tuvo que someterse a una "liberación del túnel cubital" para reparar un nervio que le causaba entumecimiento en el brazo, la mano y los dedos desde un concierto el mes anterior."Quería adelantarme y terminar con esto para poder seguir tocando de la manera en que lo hago durante mucho, mucho tiempo", explicó Barker, quien aseguró que su recuperación sería rápida. Kourtney lo acompañó y apoyó incondicionalmente durante todo el proceso, compartiendo imágenes desde el hospital donde se le veía junto a su esposo, quien la describió como "mi hermosa esposa a mi lado", desmintiendo con hechos cualquier narrativa de distanciamiento.