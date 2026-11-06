Lewis Hamilton busca una mansión en Los Ángeles para consolidar su romance con Kim Kardashian

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El piloto de Fórmula 1 Sir Lewis Hamilton estaría buscando una mansión en Los Ángeles para estar más cerca de Kim Kardashian durante la temporada baja. Este movimiento marca un nuevo hito en su relación, la cual la empresaria calificó recientemente como motivo de "mucha felicidad" en su reality show, tras haber pasado cinco años enfocada en sanar y en su familia.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/11/2026 09:54 AM.
En Espectáculos y editada el 06/11/2026 10:02 AM.