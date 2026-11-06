Lewis Hamilton busca una mansión en Los Ángeles para consolidar su romance con Kim Kardashian

En una clara señal de que su relación va en aumento, Lewis Hamilton ha solicitado a sus agentes que le busquen una mansión en Los Ángeles, ciudad donde Kim reside con sus cuatro hijos fruto de su matrimonio con Kanye West. Según fuentes cercanas, el piloto está abierto tanto a alquilar como a comprar una propiedad, con áreas favoritas que incluyen Malibú, Hollywood Hills y Pacific Palisades.El objetivo de esta mudanza sería tener un lugar donde quedarse durante la temporada baja del automovilismo, facilitando así la continuidad de su romance, ya que actualmente su residencia principal se encuentra a más de 6,000 millas de distancia, en Mónaco. Allegados al piloto comentaron que Hamilton está "abrumado por lo fácil que es su conexión con Kim y por cómo logran que las cosas funcionen a pesar de sus intensas agendas en solitario".La solidez del romance fue insinuada fuertemente por la propia Kim en un episodio reciente de The Kardashians. Durante una conversación con la comediante Nikki Glaser en el set de su próxima película, The Fifth Wheel, la estrella de realities confesó que el hombre especial en su vida cumple con todos los requisitos de su famosa y exigente lista de más de 50 cualidades para una pareja ideal.Cuando los productores la presionaron para revelar más detalles, Kim sonrió y afirmó: "Solo diré esto: estoy realmente, realmente feliz. Eso es todo lo que diré por ahora". Desde que hicieron oficial su relación en Instagram tras vincularse románticamente en febrero, la pareja ha sido vista en múltiples eventos de alto perfil. Kim ha apoyado a Lewis en varias carreras de Fórmula 1 y juntos han realizado viajes a Japón, se han escapado un fin de semana al lujoso hotel Estelle Manor en los Cotswolds, visitaron París en febrero y aparecieron juntos en la Super Bowl, donde fueron captados en las pantallas gigantes del estadio.La relación parece ser tomada muy en serio por ambas partes. Kim, madre de North (13), Saint (10), Chicago (8) y Psalm (7), reveló recientemente a The Times que pasó cinco años completamente soltera para "sanar por completo" antes de considerar un nuevo romance. "Me sentí genial. Podía enfocarme en mis hijos y en los proyectos en los que realmente quería involucrarme. No sentí prisa ni vacío, solo que necesitaba mi tiempo", explicó la empresaria.Por su parte, Hamilton, quien en el pasado fue vinculado sentimentalmente con figuras como Nicole Scherzinger y Sofía Vergara, ya conocía a Kim desde hace varios años antes de que su amistad se transformara en romance. Una fuente cercana a la pareja aseguró a la revista People que "Lewis es un tipo relajado con una gran energía. A la familia de Kim le gusta y ella está muy interesada en él. Ambos están muy ocupados con sus carreras, pero se ven tanto como les es posible", confirmando que su vínculo va "mucho más allá de una conexión casual". De hecho, se rumora que algunos amigos de Kim ya la llaman cariñosamente "Lady Kim".