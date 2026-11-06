María Elena Saldaña se conmueve al enterarse en vivo del fallecimiento de María Alicia Delgado

La muerte de María Alicia Delgado tomó por sorpresa a muchos en el medio artístico, pero uno de los momentos más impactantes fue la reacción de su amiga y colega, María Elena Saldaña. Mientras ofrecía una entrevista a medios de comunicación, los reporteros le informaron sobre el fallecimiento de la actriz, quien desconocía por completo la noticia.Visiblemente desconcertada, Saldaña interrumpió al periodista exclamando: "No sabía. ¡Ay, no me digas eso!". Tras procesar la gravedad de la situación, la comediante no pudo contener la emoción y dedicó unas sentidas palabras a su colega, describiéndola como "una linda compañera, una gran mujer y una persona muy trabajadora", recordando los años que coincidieron en los foros de la televisión y la comedia mexicana.Horas después de que la periodista María Luisa Valdés y Televisa Espectáculos confirmaran la noticia, comenzaron a surgir detalles sobre la salud de Delgado. Según reveló Yodi Marcos, amiga cercana de la actriz y esposa de Carlos Bonavides, María Alicia luchaba contra un agresivo cáncer de páncreas que ya había hecho metástasis en órganos como el hígado y los riñones, presentando complicaciones como acumulación de líquido en el estómago y un pulmón.Marcos detalló que la actriz había presentado malestares desde tiempo atrás, pero su temor a los procedimientos médicos la llevó a retrasar la atención. Cuando finalmente acudió a emergencias por fuertes dolores, los especialistas le recomendaron una punción para drenar el líquido, procedimiento que ella rechazó. Además, dejó instrucciones claras de que, en caso de una emergencia vital, no se permitiera su reanimación ni intubación.Uno de los motores que mantuvo a María Alicia Delgado trabajando hasta el final de sus días fue el bienestar de su hijo Rafael, de 28 años, quien padece sordera y requiere apoyos especializados, incluyendo costosos aparatos auditivos, además de estar por terminar su carrera de Diseño Gráfico. "Entre la universidad y sus aparatos auditivos, está cañón", había expresado la actriz en vida, mostrando su inquebrantable compromiso maternal.Tras el funeral, Rafael agradeció las muestras de cariño del público, pero surgió la incógnita sobre quién se haría cargo de su bienestar. Yodi Marcos aclaró este punto al revelar que la propia María Alicia le hizo prometer que cuidaría de él si algo le llegara a pasar. "Yo le hice la promesa de que voy a estar pendiente de él. Gracias a Dios, con los años que hemos tenido de convivencia, siempre ha habido un acercamiento. Rafa me ve como su mamá también, se lleva muy bien con Tadeo", confirmó Marcos, honrando así la última voluntad de su querida amiga y garantizando que Rafael no quedará desamparado.