María Elena Saldaña se conmueve al enterarse en vivo del fallecimiento de María Alicia Delgado

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La actriz y comediante María Elena Saldaña ("la Güereja") mostró su conmovedora reacción al enterarse en plena entrevista del fallecimiento de su colega María Alicia Delgado. Mientras el medio artístico lamenta la pérdida, se revelaron detalles sobre la avanzada etapa del cáncer de páncreas que padecía la actriz, su renuencia a recibir ciertos tratamientos médicos y la promesa de Yodi Marcos de cuidar a Rafael, el hijo de Delgado, quien padece sordera.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/11/2026 08:42 AM.
En Espectáculos y editada el 06/11/2026 09:20 AM.