Mon Laferte es agredida con un celular en el rostro durante su concierto en Las Vegas

La cantante chilena vivió un tenso momento la noche del jueves 5 de noviembre en el Pearl Concert Theater, ubicado en el Palms Casino Resort de Las Vegas. De acuerdo con videos grabados por asistentes y difundidos en redes sociales, Mon Laferte se encontraba interpretando su exitoso tema Amárrame cuando una mujer, ubicada en las primeras filas, lanzó un teléfono celular hacia el escenario.El dispositivo impactó a la intérprete cerca de su ojo izquierdo, provocando que se llevara inmediatamente una mano al rostro e interrumpiera la canción. El incidente quedó registrado desde múltiples ángulos, mostrando la sorpresa y preocupación tanto de la artista como del público presente.Tras recibir el golpe, Mon Laferte se retiró momentáneamente del escenario para recibir la asistencia de su equipo técnico y médico. Durante su ausencia, el ambiente en el recinto se tornó en contra de la responsable del ataque.Parte del público comenzó a abuchear y exigir la expulsión de la mujer señalada como la agresora. Ante la situación, el personal de seguridad del recinto intervino de inmediato, escoltando a la asistente hacia la salida del lugar, un procedimiento que también fue documentado por los asistentes.Demostrando gran profesionalismo, Mon Laferte regresó al escenario minutos después, agradeció el apoyo de su audiencia y continuó con su presentación en Las Vegas hasta concluirla con éxito.A pesar del susto, la artista tiene previsto continuar con su Femme Fatale Tour. Su siguiente presentación estaba programada para el viernes 6 de noviembre en San José, California, reafirmando su compromiso con sus seguidores y su gira internacional.