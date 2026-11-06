Mon Laferte es agredida con un celular en el rostro durante su concierto en Las Vegas

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La cantante Mon Laferte sufrió una agresión durante su presentación en Las Vegas el 5 de noviembre de 2026, cuando una asistente le lanzó un teléfono celular que la golpeó directamente en el rostro. Pese al impacto, la artista recibió asistencia médica, la agresora fue expulsada por el personal de seguridad y Mon Laferte regresó al escenario para concluir su show dentro de su Femme Fatale Tour.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/11/2026 01:32 PM.
En Espectáculos y editada el 06/11/2026 01:33 PM.