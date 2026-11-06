Revelan la causa de muerte de RJ Mitte, la estrella de 'Breaking Bad', a los 34 años

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Se confirmó que el actor RJ Mitte, reconocido por su papel de Walter White Jr. en la aclamada serie Breaking Bad, falleció a los 34 años por suicidio el 12 de octubre de 2026 en su hogar en Texas. Su madre reveló que había estado alentándolo a buscar ayuda psicológica por preocupaciones sobre su salud mental. La trágica noticia ha conmocionado a la industria del entretenimiento, generando emotivos tributos de su coprotagonista Bryan Cranston y de su hermana, quien lo describió como una figura paterna indispensable en su vida.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/11/2026 09:12 AM.
En Espectáculos y editada el 06/11/2026 09:17 AM.