Revelan la causa de muerte de RJ Mitte, la estrella de 'Breaking Bad', a los 34 años

Según un informe forense del condado de Cameron, en Texas, RJ Mitte fue declarado muerto a la 1:32 p.m. del 12 de octubre de 2026. La causa de su deceso fue ahorcamiento. Su madre, Dyna, fue quien descubrió el cuerpo cuando fue a llevarle el almuerzo a su casa, después de que él no contestara sus llamadas telefónicas esa mañana. "Llamé a las 11 a.m. y no contestó, así que recogí algo de comida y fui a llevársela, y fue entonces cuando lo descubrí", relató Dyna a NBC News, añadiendo que era habitual que él durmiera hasta el mediodía.En entrevistas con medios como The Hollywood Reporter, la madre del actor admitió que existían preocupaciones sobre su salud mental en los meses previos a su muerte. Dyna reveló que durante tres meses le había estado ofreciendo ir a terapia, pero él se negaba, asegurando: "No, lo tengo bajo control. Estoy bien". Ella expresó su arrepentimiento por no haberlo llevado "gritando y pataleando" a un especialista, y cree que su decisión de quitarse la vida fue un acto "impulsivo, de un momento a otro".La noticia sumió en la desesperación a Bryan Cranston, quien interpretó a su padre en pantalla, Walter White. A través de un conmovedor mensaje en Instagram, Cranston expresó su "profunda desesperación", recordando que lo conoció cuando tenía solo 14 años y elogió la alegría y el entusiasmo con los que afrontó el desafío de tener parálisis cerebral desde los tres años. "Nunca, jamás, permitió que ese desafío fuera una excusa para algo. Enfrentó el exigente horario de rodaje de frente con gran determinación", escribió Cranston, revelando además que habían intercambiado mensajes de texto solo unas semanas antes para planear un almuerzo. "Todo ese potencial y promesa ahora es una pérdida enorme. Es especialmente devastador saber que se quitó la vida", añadió.Durante el servicio conmemorativo celebrado el 16 de octubre en Brownsville, Texas, la hermana menor de Mitte, Lacianne Carriere, pronunció un emotivo y lacrimejante elogio fúnebre. Carriere reveló que su hermano había asumido el rol de figura paterna para ella, ya que su madre, siendo soltera, quedó paralizada de la cintura para abajo en un accidente cuando Lacianne era apenas un bebé."RJ Mitte era mi hermano mayor, pero no solo perdí a un hermano, también perdí a mi padre", declaró entre lágrimas. "Cada aspecto de mi personalidad se debe a tu influencia... Me enseñaste que incluso el pedazo de papel más pequeño puede ser un recuerdo precioso más adelante". En sus redes sociales, compartió fotos de ellos juntos, escribiendo: "Tu Fanta de fresa todavía estaba en mi mesa de café cuando recibí la llamada. La vida no se ha sentido real desde entonces".Además de sus 56 episodios en Breaking Bad (2008-2013) y apariciones en películas como The Recall y The Guardians of Justice, Mitte fue un apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad en la industria del entretenimiento y presidente de The Mitte Foundation, la organización benéfica de su familia. En el ámbito personal, el actor se había comprometido con su novia, Kennedy Suarez, en 2025 durante un evento benéfico de United Cerebral Palsy en California. Aunque en sus últimas apariciones públicas, como el estreno de su película Talking to Strangers a finales de septiembre, parecía estar de buen ánimo, su coprotagonista Luis Moncada admitió recientemente que Mitte había estado "luchando" y "sentido presionado en todas direcciones" en sus últimas semanas, un recordatorio silencioso de que las batallas más difíciles a menudo se libran a puerta cerrada.