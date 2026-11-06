Salma Hayek brilla en los Women in Film Honors y recibe el Premio Humanitario Jane Fonda

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La actriz Salma Hayek protagonizó una deslumbrante aparición en la gala Women in Film Honors en Beverly Hills, donde fue galardonada con el Premio Humanitario Jane Fonda por su trayectoria y activismo en favor de los derechos de mujeres, niños e inmigrantes. Acompañada de su esposo, Francois-Henri Pinault, la estrella mexicana compartió alfombra roja con figuras como Sharon Stone y Kerry Washington, en una velada que celebró a las voces líderes del entretenimiento.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/11/2026 10:52 AM.
En Espectáculos y editada el 06/11/2026 10:55 AM.