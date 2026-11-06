Salma Hayek brilla en los Women in Film Honors y recibe el Premio Humanitario Jane Fonda

El icónico Beverly Hilton Hotel fue el escenario este jueves de la gala Women in Film Honors, un evento diseñado para "honrar a las voces líderes en el entretenimiento y apoyar los programas de carrera, defensa e investigación de Women In Film". Salma Hayek acaparó las miradas con un elegante vestido azul de manga larga, con detalles fruncidos en la cintura y un llamativo adorno dorado que se ajustaba a su figura, complementado con tacones negros, brazaletes y aretes dorados voluminosos, y un maquillaje con delineado alado dramático.La actriz estuvo acompañada por su esposo, el magnate Francois-Henri Pinault, quien lució un clásico traje negro con camisa blanca y corbata oscura.El momento culminante de la noche fue la entrega del Premio Humanitario Jane Fonda a Salma Hayek, en reconocimiento a su trabajo en el cine y su incansable defensa de los derechos de mujeres, niños e inmigrantes. La legendaria Jane Fonda, quien lució un chic blazer y pantalón verde oscuro, fue la encargada de presentar el galardón. Ambas estrellas compartieron un momento entrañable en la alfombra roja, tomadas de la mano, antes de que Hayek le diera un juguetón beso en la mano a Fonda frente a las cámaras. Posteriormente, ambas participaron en una conversación en el escenario ante la audiencia. Cabe recordar que Hayek celebró recientemente su cumpleaños número 60 en septiembre, marcando este nuevo hito en su vida con gratitud y elegancia.La alfombra roja estuvo repleta de looks memorables. Sharon Stone (68) robó miradas con un largo abrigo de cuero negro ajustado con cinturón, medias negras translúcidas y zapatos de tacón, con su cabello rubio peinado hacia atrás. Por su parte, Kerry Washington (49) apostó por una chaqueta estructurada con escote pronunciado, un top de encaje negro, minifalda y medias oscuras, optando por accesorios mínimos para dejar que el atuendo fuera el protagonista.Otras asistentes destacadas incluyeron a Hannah Waddingham, quien lució un vestido de satén verde azulado con escote pronunciado y recibió un premio de manos de la propia Sharon Stone; Natalia Bryant, hija del fallecido Kobe Bryant, con un vestido azul oscuro de un solo hombro; y Olivia Munn con una falda color crema y top de lentejuelas.Adria Arjona, quien asistió acompañada de su pareja, el actor Jason Momoa, deslumbró con un vestido blanco ceñido y fue galardonada con el honor Max Mara Face of the Future, mostrando su gratitud en el escenario. La velada consolidó una noche de empoderamiento, estilo y celebración de los logros femeninos en la industria del cine.