Selma Blair asiste a los Jewish Media Awards con su perro de servicio

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La actriz Selma Blair (54) hizo su primera aparición pública en los Jewish Media Awards acompañada de su perro de servicio, Scout, pocos días después de publicar una disculpa en redes sociales por su comportamiento en un vuelo de Delta el pasado 11 de octubre, que derivó en su arresto y cargos por agresión. Su defensa legal sostiene que el episodio fue producto de una confusión severa causada por la omisión de su medicación para la esclerosis múltiple y el agotamiento extremo, y no de una agresión intencional.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/11/2026 11:45 AM.
En Espectáculos y editada el 06/11/2026 11:48 AM.