Selma Blair asiste a los Jewish Media Awards con su perro de servicio

Selma Blair asistió a la gala de los Jewish Media Awards luciendo un atuendo discreto y acompañada de su labrador Scout, quien la ayuda a navegar su vida diaria desde que fue diagnosticada con esclerosis múltiple en 2018. Esta aparición se produce apenas días después de que la actriz publicara un extenso video de disculpa en Instagram, casi tres semanas después del incidente aéreo.En el video, grabado desde su sala, Blair miró directamente a la cámara y afirmó: "A las personas que decepcioné, a las que lastimé, asusté o alarmé, lo siento mucho". Aclaró que no entraría en detalles sobre lo ocurrido a bordo debido a las implicaciones legales en curso, pero enfatizó una verdad simple: "Nunca, ni un solo día, he tenido la intención de lastimar o asustar a nadie". La actriz, madre de un hijo de 15 años, agradeció el apoyo de sus seguidores y afirmó que ahora se centrará en cuidar de su salud y de su familia.El incidente en el vuelo de Delta de Los Ángeles a Nueva York llevó al arresto de Blair, quien fue acusada de golpear y morder a miembros de la tripulación, intentar abrir la puerta del avión en pleno vuelo, y patear a un oficial de la Policía de la Autoridad Portuaria y a una enfermera del hospital. Al día siguiente de su arresto, la actriz se declaró no culpable de dos cargos de agresión en segundo grado.Su abogado, Shawn Barnes, presentó una defensa centrada en su condición de salud. Barnes argumentó ante el tribunal que Blair no cometió una agresión intencional, sino que sufrió un estado de "severa confusión y desorientación". Según el letrado, la actriz abordó el vuelo tras trabajar horas exhaustivas en un set de rodaje, había omitido varias dosis de un medicamento potente para controlar sus síntomas neurológicos y, durante el vuelo, sufrió una caída en la que se golpeó la cabeza. La combinación de estos factores, sumada a la altitud, desencadenó la crisis.Este no es el primer vez que Blair protagoniza un incidente en un avión. En 2016, sufrió un "apagón psicótico" en un vuelo de Delta de Cancún a Los Ángeles tras mezclar vino con un medicamento recetado, lo que requirió atención médica y su evacuación en camilla, aunque en aquella ocasión no fue arrestada y también emitió una disculpa pública.Tras el episodio reciente, un representante de Delta reiteró que la compañía tiene "tolerancia cero con el comportamiento revoltoso o ilegal, ya que la seguridad de nuestros clientes y tripulación siempre es lo primero". Selma Blair tiene programada una nueva audiencia por este caso el próximo 19 de enero, donde se definirán los siguientes pasos del proceso legal.