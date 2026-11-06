Vin Diesel celebra el cumpleaños de Meadow Walker y confirma el regreso de Brian O'Conner

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El actor Vin Diesel (59) felicitó públicamente a su ahijada, Meadow Walker, en su cumpleaños número 28, reafirmando el estrecho vínculo que mantiene con la hija de su fallecido amigo y coprotagonista, Paul Walker. Paralelamente, Diesel reveló sus tres condiciones innegociables para la película final de la franquicia Rápidos y Furiosos, programada para abril de 2027, exigiendo el regreso a las calles de Los Ángeles y el emotivo reencuentro entre los personajes de Dom Toretto y Brian O'Conner.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 06/11/2026 02:32 PM.
En Espectáculos y editada el 06/11/2026 02:45 PM.