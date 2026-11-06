Vin Diesel celebra el cumpleaños de Meadow Walker y confirma el regreso de Brian O'Conner

Este semana, Vin Diesel acaparó la atención en Instagram al compartir una emotiva fotografía en blanco y negro junto a Meadow Walker, quien cumplió 28 años el pasado 4 de noviembre. Acompañando la imagen, el actor escribió un sentido mensaje: "Orgulloso de ti más allá de las palabras… Feliz cumpleaños, ángel… Que sigas bringing light (trayendo luz) a este mundo". La publicación acumuló rápidamente más de 774,000 me gusta, y Meadow respondió en la sección de comentarios con un sencillo pero significativo emoji de corazón rojo.La joven, hija de Paul Walker y su exnovia Rebecca Soteros, ha mantenido una relación muy cercana con Diesel a lo largo de los años, llegando a aparecer junto a él en la película Fast X (2023).Diesel ha hablado en múltiples ocasiones sobre el rol protector que ha asumido con la hija de su amigo. En una entrevista de 2021, el actor confesó: "Ella se encarga muy bien de mí. Es la primera persona en desearme un Feliz Día del Padre. Verla con mis hijos es una de las cosas más hermosas". Este vínculo se hizo evidente en 2021, cuando Diesel fue quien acompañó a Meadow por el pasillo en su boda con Louis Thornton-Allan. Aunque la pareja se divorció en 2024, el apoyo de Diesel hacia su ahijada ha permanecido constante.La fecha del cumpleaños de Meadow llega apenas unas semanas antes del 13º aniversario de la trágica muerte de Paul Walker en un accidente automovilístico, ocurrido el 30 de noviembre de 2013 a los 40 años. Tanto padre como hija han mantenido viva su memoria. El año pasado, Meadow publicó fotos de su infancia con él, escribiendo: "12 años sin ti… Te amaré por siempre". En esa misma ocasión, Diesel se sumó al homenaje con una foto de ambos en el set de grabación, captionando: "El universo sigue poniendo ángeles en mi camino. Sé que eres parte de ello... una hermandad eterna. Te amo por siempre".En un anuncio que ha generado gran expectativa entre los fanáticos, Diesel reveló durante el evento Fuel Fest en Pomona, California, que la película final de Rápidos y Furiosos está programada para abril de 2027. Sin embargo, el actor aseguró que aceptó la propuesta de Universal Pictures solo bajo tres condiciones estrictas: