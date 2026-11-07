Alanis Morissette revela que es pansexual a los 52 años y reflexiona sobre sus relaciones pasadas

Durante una reciente aparición en el podcast Handsome, conducido por las comediantes Tig Notaro y Fortune Feimster, junto a la guionista no binaria Mae Martin, Alanis Morissette sorprendió a las anfitrionas al revelar su orientación sexual. Tras una broma de Feimster sobre si el dolor de sus relaciones pasadas la había hecho querer ser lesbiana, Morissette respondió sin dudarlo: "Soy pansexual, así que sí".La artista, madre de tres hijos, confirmó su identidad ante la sorpresa de las conductoras, explicando implícitamente la definición del término: la atracción romántica, emocional o sexual hacia las personas independientemente de su identidad de género o sexo biológico, lo que incluye a personas transgénero, no binarias y de género no conforme, diferenciándose del concepto tradicional de bisexualidad.Aunque Morissette suele mantener su vida privada fuera del foco público, ha tenido relaciones sentimentales con figuras de alto perfil. Su relación con el actor Dave Coulier inspiró su exitoso álbum Jagged Little Pill, y también mantuvo vínculos con el actor Dash Mihok y el abogado Tom Ballanco.Sin embargo, fue su compromiso de tres años con el actor Ryan Reynolds (2002-2007) el que marcó un punto de inflexión mediático. La cantante reflexionó recientemente sobre una infame entrevista de 2008 con Howard Stern, donde el presentador la presionó con preguntas intrusivas sobre su vida sexual y el rápido rebote sentimental de Reynolds con Scarlett Johansson. Morissette confesó a The Sunday Times que esa experiencia la hizo sentir "invisible" y normalizó el daño hacia las mujeres. "La terapia no era por el chico... era por mí", enfatizó al recordar cómo manejó aquel doloroso momento, admitiendo que hoy respondería de manera muy diferente a ese tipo de interrogantes.La ganadora del Grammy también ha sido extremadamente honesta sobre sus luchas pasadas con la adicción al amor y al sexo, las cuales atribuye a su naturaleza de ser una persona altamente empática.Hoy en día, esa etapa quedó atrás gracias a su relación con el rapero Mario "Souleye" Treadway, con quien se casó en 2010. La pareja comparte tres hijos, de entre 6 y 15 años. Morissette elogió a su esposo, señalando que, a diferencia de parejas anteriores que la miraban con extrañeza, Souleye "no tuvo ningún deseo de recortar mis alas". Actualmente, la artista se encuentra inmersa en su residencia en Los Ángeles titulada Butterfly with a Machete (Mariposa con un machete), un espectáculo íntimo que combina música y narración de historias, demostrando la evolución personal y artística que ha experimentado a lo largo de su carrera.