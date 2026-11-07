Alanis Morissette revela que es pansexual a los 52 años y reflexiona sobre sus relaciones pasadas

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La cantautora Alanis Morissette (52) reveló en el podcast Handsome que se identifica como pansexual. Además de abrirse sobre su orientación sexual, la artista reflexionó sobre sus relaciones pasadas, incluyendo su famoso compromiso con Ryan Reynolds, y admitió haber lidiado en el pasado con adicciones al amor y al sexo. Actualmente, mantiene un estable matrimonio con el rapero Mario "Souleye" Treadway y se encuentra en medio de su residencia en Los Ángeles, Butterfly with a Machete.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/11/2026 11:22 AM.
En Espectáculos y editada el 07/11/2026 12:38 PM.