Bárbara despide a su abuela Gladys a los 105 años: "La liberación del alma"

Bárbara rindió homenaje a su abuela Gladys, destacando que la mujer cumplió 105 años este año manteniéndose "increíblemente sana, lúcida y sin pisar un hospital" durante la mayor parte de su vida. En su despedida, la recordó como una figura activa y decidida, apasionada por los viajes, las caminatas y los juegos, pero sobre todo, por su amor a la vida y a su propia imagen."Le gustaba vestirse, ponerse tacones. Se maquillaba, se peinaba, se ponía súper coqueta y salía a la calle todos los días a conquistar el mundo", escribió Bárbara, pintando el retrato de una mujer que disfrutaba de su autonomía y mantenía el control sobre sus días.El mensaje también aborda con crudeza y ternura el contraste de sus últimos años. Según relató Bárbara, cuando la vida privó a Gladys de su libertad y autonomía, obligándola a depender de otros, su mundo comenzó a encogerse. La pérdida de facultades sensoriales, como la vista y el oído, la aisló progresivamente, llevándola a habitar "un espacio cada vez más distante de este mundo tangible".Esta realidad alimentó un sentimiento que Gladys había expresado en vida: el cansancio de tener que despedirse constantemente de sus seres queridos. "Ya me quiero ir porque siempre me despido de todos y ya no me quiero despedir de nadie", solía decir la matriarca, una frase que Bárbara reproduce para contextualizar que su partida, aunque dolorosa, era esperada.Observar este proceso llevó a Bárbara a cuestionar profundamente el sentido de la permanencia cuando las experiencias que nos hacen sentir vivos comienzan a desvanecerse. Sin embargo, su despedida está teñida de esperanza y espiritualidad. "Creo profundamente en la reencarnación, en la trascendencia del alma y en la posibilidad de que nuestra existencia cambia de forma pero continúa su viaje", afirmó, definiendo la muerte no como un final, sino como "la liberación del alma".La publicación también sirvió como un cierre simbólico para las "cargas, códigos y memorias" que han sostenido históricamente a los hombres y mujeres de su familia. Tras compartir las fotografías y el texto, Bárbara recibió una ola de mensajes de apoyo y cariño por parte de sus seguidores. Muchos elogiaron la fortaleza de Gladys por vivir tantos años con tal espíritu, deseándole un "vuelo dulce, libre y alto", y reconociendo en Bárbara el reflejo de la belleza y la fuerza de su abuela.