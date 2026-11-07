Bárbara despide a su abuela Gladys a los 105 años: "La liberación del alma"

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Bárbara compartió un conmovedor mensaje para despedir a su abuela Gladys, quien falleció a los 105 años. En su texto, la recuerda como una mujer lúcida, independiente y coqueta que, tras perder su autonomía en sus últimos años, encontró en la muerte una "liberación del alma", reflexionando públicamente sobre la trascendencia, el envejecimiento y el cierre de ciclos familiares.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/11/2026 12:52 PM.
En Espectáculos y editada el 07/11/2026 12:57 PM.