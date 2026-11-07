Paola Dalay comparte momentos con su hija tras rumor de que César Romo le pidió no vivir con su hija

La reciente vida sentimental de Paola Dalay se ha convertido en el centro de la polémica tras su separación de José Eduardo Derbez. El periodista de espectáculos Emilio Morales afirmó en el programa de YouTube de Adela Micha que la influencer ya estaría viviendo con el futbolista César Romo, pero bajo una condición controvertida. Según Morales, el deportista le habría dicho: "Órale, vente a vivir conmigo, ya andamos, pero no te quiero con la niña", sugiriendo que Dalay dejaría a su hija, Tessa, al cuidado exclusivo de su padre. Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha confirmado que exista tal petición, pero la versión ha generado un intenso debate en redes sociales.En medio de estas especulaciones, Paola Dalay publicó una serie de historias en Instagram la noche del viernes 6 de noviembre, mostrando momentos junto a su hija, un movimiento que muchos interpretaron como una respuesta silenciosa a los rumores sobre su rol maternal.Previamente, el 2 de noviembre, la influencer había hablado con Gustavo Adolfo Infante para aclarar el estatus de su relación con Romo. En esa entrevista, Dalay enfatizó que, aunque están saliendo y la relación "fluye bastante bien", no son novios formalmente ni han formalizado una convivencia. También aclaró que comenzó a conocer al deportista después de haber terminado su relación con Derbez, con quien llevaba aproximadamente cinco meses separada antes de hacer pública su ruptura el 1 de noviembre.Por su parte, José Eduardo Derbez abordó la dinámica actual con su expareja durante su participación en el podcast Diablitohigh. Lejos de mostrar conflicto, el actor aseguró que la convivencia entre ambos es positiva. "No, y hasta nos vamos a comer y no sabes lo bien que la pasamos y nos reímos", comentó.No obstante, Derbez reconoció que aún tienen conversaciones pendientes sobre cómo organizarán las celebraciones familiares, especialmente la Navidad y otras fechas importantes en las que deberán coordinarse por el bienestar de Tessa. Aunque no anticipó problemas, dejó claro que existen detalles logísticos de la crianza compartida que tendrán que resolver conforme avance esta nueva etapa.César Romo es un futbolista mexicano de 30 años que se desempeña como defensa en el Raniza FC, equipo participante en la Kings League Américas. Su nombre comenzó a sonar con fuerza en el ámbito del espectáculo después de que usuarios lo identificaran como el hombre que aparecía abrazando a Paola Dalay en una fotografía tomada durante el reciente Gran Premio de México de Fórmula 1.