Paola Dalay comparte momentos con su hija tras rumor de que César Romo le pidió no vivir con su hija

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La influencer Paola Dalay compartió videos con su hija en redes sociales el 6 de noviembre de 2026, en medio de fuertes especulaciones sobre su nueva relación con el futbolista César Romo. Los rumores, impulsados por el periodista Emilio Morales, sugieren que el deportista le habría pedido mudarse con él sin la menor, dejándola al cuidado de su expareja, José Eduardo Derbez, quien aseguró que mantienen una convivencia cordial y ya coordinan las próximas festividades familiares.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/11/2026 09:52 AM.
En Espectáculos y editada el 07/11/2026 10:29 AM.