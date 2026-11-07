Victoria Ruffo evade preguntas tras confirmarse denuncia por abuso contra Vadhir Derbez

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La Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) confirmó una investigación abierta contra Vadhir 'N' (Vadhir Derbez) por presunto abuso sexual en Coyoacán en abril de 2026, tras múltiples intentos fallidos de citación. En medio de rumores no oficiales que vinculan a su medio hermano José Eduardo Derbez con los hechos, Victoria Ruffo enfrentó un tenso acoso mediático, negándose a comentar y calificando el asunto como un "tema cerrado" para ella.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/11/2026 10:35 AM.
En Espectáculos y editada el 07/11/2026 10:38 AM.