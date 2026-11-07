Victoria Ruffo evade preguntas tras confirmarse denuncia por abuso contra Vadhir Derbez

A través de un comunicado oficial, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó que mantiene una carpeta de investigación abierta contra Vadhir 'N' por el presunto delito de violación. Los hechos, según el documento, habrían ocurrido en la alcaldía Coyoacán durante el mes de abril de 2026.A pesar de que la defensa legal del hijo de Eugenio Derbez ha mostrado apertura en público, la Fiscalía desmintió que exista una cooperación real. Las autoridades revelaron que el investigado no ha comparecido, a pesar de que se han realizado al menos siete gestiones de citación presencial en seis domicilios distintos sin éxito. La Fiscalía recaló que agotará todas las instancias para esclarecer el caso, respetando en todo momento la presunción de inocencia del investigado.Aunque el comunicado oficial de la FGJCDMX no menciona a José Eduardo Derbez, en redes sociales han circulado especulaciones, impulsadas por cuentas como la de 'Doña Carmelita', que aseguran que el ex de Paola Dalay presuntamente presenció el abuso de su hermano y no hizo nada.Dichos rumores también mencionan la supuesta implicación de una compañía naviera y de cierto personal de la misma, quienes serían investigados por haber permitido que un menor consumiera alcohol durante el incidente. Hasta el momento, José Eduardo Derbez no se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido, y es importante destacar que su nombre no figura en la carpeta de investigación oficial, manteniéndose todo en calidad de especulación.La polémica alcanzó a Victoria Ruffo, quien fue abordada por la prensa a su llegada a un teatro. Lejos de las declaraciones que dio recientemente sobre la separación de su hijo José Eduardo, la actriz enfrentó un intenso acoso de reporteros que le preguntaban sobre el proceso legal de Vadhir.Ruffo vivió un momento tenso entre empujones y micrófonos, pero prefirió guardar silencio sobre el fondo del asunto. De forma contundente, declaró: "Ese tema no me corresponde. Para mí es tema cerrado". Pese a la insistencia de la prensa, la protagonista de La madrastra pidió en varias ocasiones que le permitieran el paso, sugiriendo de forma directa que acudieran a cuestionar a José Eduardo Derbez. Ante la presión, la actriz tuvo que ingresar al recinto a través de otra puerta para evitar el tumulto.