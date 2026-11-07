Wendy Guevara revela que Nicola Porcella le exigió 1 millón de pesos de su premio de LCDLF

Nicola Porcella, quien recientemente ha estado en el centro de la polémica por sus conflictos con Brianda Deyanara, enfrenta ahora una nueva controversia tras las declaraciones de Wendy Guevara. Durante un episodio del pódcast 'Cómplices del desmadre', en el que también participó como invitada la influencer Gema Garoa, 'La Perdida' soltó una bomba al asegurar que, una vez terminado el reality, el peruano le pidió que le diera parte del premio que ella ganó en la primera edición de 'La Casa de los Famosos México'.Según relató Wendy, Porcella le exigió específicamente 1 millón de pesos de los 4 millones que ella se llevó como gran ganadora del concurso.Lo que más sorprendió a la audiencia fue la reacción de Nicola Porcella durante la grabación. Lejos de desmentir la acusación, el peruano confirmó que, en efecto, estaba interesado en que su amiga le diera esa cantidad. Incluso, bromeó o recordó que, al no haberle soltado el dinero en aquel momento, se trataba de una deuda pendiente, llegando a decirle: "me debes todavía".Ante esta confesión, Gema Garoa, quien escuchaba atentamente la historia, no dudó en lanzar una crítica directa. La invitada insinuó que le resultaba extraño que Nicola le exigiera dinero del premio cuando, durante su estancia en el reality, se había "colgado" de la popularidad de Wendy para mantenerse en la competencia.Esta exigencia tiene sus raíces en la dinámica interna de 'La Casa de los Famosos México'. Durante su estancia en el encierro, Wendy Guevara formó una gran mancuerna con varios de sus compañeros, creando el famoso 'Team Infierno' junto a Sergio Mayer, Emilio Osorio, Poncho de Nigris y Nicola Porcella.Debido a la gran popularidad del grupo y a su desempeño en la competencia, los cuatro finalistas hicieron un pacto en el que aseguraban que, sin importar quién ganara, repartirían los 4 millones de pesos del premio en partes iguales, lo que equivaldría a 1 millón de pesos para cada uno. Sin embargo, al finalizar el concurso, el acuerdo no se llevó a cabo, ya que Wendy tomó la decisión final de quedarse con la totalidad de su premio, rompiendo así la promesa hecha dentro de la casa y sembrando la semilla de este reclamo que hoy sale a la luz pública.