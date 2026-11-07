Wendy Guevara revela que Nicola Porcella le exigió 1 millón de pesos de su premio de LCDLF

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En una reciente aparición en el pódcast 'Cómplices del desmadre', Wendy Guevara reveló que, tras ganar 'La Casa de los Famosos México', Nicola Porcella le pidió que le entregara 1 millón de pesos de su premio de 4 millones. Lejos de desmentirlo, el peruano confirmó su interés en el dinero, mientras que la invitada Gema Garoa criticó la exigencia, señalando que Porcella se había aprovechado de la popularidad de la ganadora durante el reality.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 07/11/2026 12:57 PM.
En Espectáculos y editada el 07/11/2026 01:03 PM.