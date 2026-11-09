Belinda y Danna protagonizan un inesperado y viral beso durante el cierre de 'Mentiras All Stars'

El domingo 8 de noviembre, el Auditorio Nacional de la Ciudad de México fue testigo de un momento que rápidamente trascendió las tablas. Durante la segunda función del día, que marcó el cierre de la temporada del musical Mentiras All Stars, Danna (en el papel de "Yuri") besó apasionadamente a Belinda (quien interpretó a "Daniela") al cantar la última parte del tema "Amiga mía".Según el relato de los hechos, el gesto tomó por sorpresa a Belinda, quien visiblemente no lo esperaba. El contacto entre ambas detonó gritos y euforia inmediata entre el público presente en el "Coloso de Reforma". Los asistentes no tardaron en grabar el instante con sus celulares, y los videos comenzaron a circular minutos después en plataformas como X e Instagram.Este episodio no fue una improvisación ajena a la trama, sino una explotación del subtexto romántico que existe desde hace años en el "Mentiverso", el universo narrativo que atraviesa las distintas versiones del musical Mentiras.Dentro de la historia, Yuri y Daniela son amigas cercanas, pero Yuri ha mantenido en silencio su amor por Daniela durante buena parte de la narrativa. En esta edición All Stars, que funcionó como un recorrido por momentos y personajes de versiones previas, esa tensión ganó protagonismo durante el bloque de "Amiga mía / Ese hombre no se toca", momento en el que Yuri aprovechó para dejar claro que lo que siente por Daniela va más allá del cariño entre amigas.La función contó con un elenco estelar que incluyó, además de Belinda y Danna, a Paola Gómez, Paloma Cordero, Lorena Vignau, Georgina Levin, Regina Voce, Carlos Fonseca, Fher Soberanes y Ángel Ferreyro. Sin embargo, fueron los segundos del beso entre las dos protagonistas los que acapararon la atención digital.Los comentarios de los usuarios no se hicieron esperar. Entre las reacciones más repetidas en redes sociales destacan frases como "la tensión", "ahora sí pasó" y "se logró". Algunos fans analizaron el lenguaje corporal, señalando: "Danna sí quiere y Beli como que 'espérate'", en referencia a la aparente sorpresa de Belinda. Otros comentarios hicieron alusión a polémicas pasadas de la vida personal de las artistas, con mensajes como "y sin ser ex de Peso Pluma", en clara referencia a los recientes chismes envolvendo a Kenia Os.Hasta el cierre de esta nota, ni Belinda ni Danna han emitido declaraciones públicas sobre lo ocurrido en el escenario, dejando que el momento hable por sí mismo y alimente la conversación en el mundo del entretenimiento mexicano.