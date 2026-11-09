Belinda y Danna protagonizan un inesperado y viral beso durante el cierre de 'Mentiras All Stars'

...

Durante la función de cierre de Mentiras All Stars este 8 de noviembre en el Auditorio Nacional, Danna y Belinda protagonizaron un apasionado beso que de inmediato se volvió viral en redes sociales. El momento ocurrió durante el número de "Yuri y Daniela", explotando el subtexto romántico del "Mentiverso" y desatando la euforia del público, aunque hasta el momento ninguna de las artistas ha emitido declaraciones públicas al respecto.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/11/2026 08:27 AM.
En Espectáculos y editada el 09/11/2026 08:28 AM.