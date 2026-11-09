Dani Flow evalúa abandonar 'La Mansión VIP 2': confiesa que no soporta el encierro

La segunda edición de 'La Mansión VIP' comenzó oficialmente el domingo 8 de noviembre de 2026 a través de YouTube, bajo la producción del creador de contenido Roberto González, mejor conocido como HotSpanish. Con una duración anunciada de un mes, el reality presentó a sus habitantes, quienes llegaron con la disposición de convivir y enfrentar los desafíos del aislamiento. Una de las grandes sorpresas del casting fue la incorporación del exponente del reguetón mexicano, Dani Flow, cuya participación generó alta expectativa entre la audiencia digital.A pesar de la emoción inicial, la permanencia de Dani Flow en el programa está en entredicho. Tras pasar varios días aislado en un hotel como parte de la preparación previa al ingreso a la casa, el intérprete rompió el silencio para expresar su malestar.Agradeciendo a Roberto González por haberle abierto las puertas del proyecto a pesar de un "inconveniente" previo con su anuncio como participante, el cantante admitió su frustración: “Por haberme dejado entrar después de mi cagadota de haberme anunciado... Pero pues pasó”, comentó, para luego confesar que le pesa no poder responder a esa confianza.El momento más revelador llegó cuando habló sobre su dificultad para abandonar una experiencia sin cumplir lo propuesto: “La verdad me siento muy mal de... pues, fracasar, ¿me entiendes? Me caga fracasar. Siempre que fracaso, pues en silencio compongo y así”, declaró, añadiendo que la convivencia y las condiciones del encierro lo están afectando de una manera que no anticipó.Dani Flow dejó claro que su motivación para entrar al reality no era necesariamente obtener la victoria, sino aprovechar la exposición mediática. “No venía a ganar, pero venía a romper”, aseguró.Su intención principal era contextualizar y ofrecer explicaciones públicas sobre episodios polémicos de su carrera, mencionando específicamente "una rima" y "una entrevista" que habían generado conversación en el pasado. "Solamente estaba intentando, pues, tener éxito... y se me fue de las manos", explicó, buscando mostrar una faceta diferente y más humana ante sus seguidores.Hasta el momento, la producción de 'La Mansión VIP 2' no ha confirmado oficialmente la salida de Dani Flow, por lo que su estatus dentro del programa sigue siendo una incógnita. Sus declaraciones, grabadas apenas unos días después del inicio del confinamiento, ya han colocado su nombre como el tema central de conversación de esta nueva temporada. La audiencia y los seguidores del artista ahora están a la espera de una postura oficial por parte de HotSpanish o de un comunicado del equipo de Dani Flow para aclarar si el cantante tomará la decisión definitiva de abandonar el proyecto en el que, según sus propias palabras, "creyeron en él".