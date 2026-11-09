Dani Flow evalúa abandonar 'La Mansión VIP 2': confiesa que no soporta el encierro

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La segunda temporada de 'La Mansión VIP' arrancó el 8 de noviembre de 2026 en YouTube bajo la producción de HotSpanish. Sin embargo, la expectativa por la participación del cantante Dani Flow se ha tornado en incertidumbre, luego de que el artista confesara frente a las cámaras que no soporta el aislamiento, se siente "muy avergonzado" con el equipo de producción y evalúa abandonar el proyecto por no poder lidiar con la sensación de "fracasar".

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/11/2026 08:19 AM.
En Espectáculos y editada el 09/11/2026 08:22 AM.