Elaine Haro pausa su carrera actoral y rechaza telenovelas para enfocarse de lleno en la música

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La actriz y cantante Elaine Haro (23), recordada por su participación en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, anunció que rechazará nuevos proyectos de actuación, especialmente telenovelas, para dedicarse por completo a su carrera musical. La artista argumentó que los melodramas exigen un nivel de tiempo y energía que prefiere invertir en la preparación de nuevos temas y colaboraciones, aunque no descarta un eventual regreso a las pantallas en el futuro.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/11/2026 08:38 AM.
En Espectáculos y editada el 09/11/2026 08:41 AM.