Elaine Haro pausa su carrera actoral y rechaza telenovelas para enfocarse de lleno en la música

Durante un reciente encuentro con medios en la alfombra de los premios Heat, Elaine Haro fue contundente al ser cuestionada sobre su futuro en la actuación. “Me preguntaban si iba a estar en la actuación: no. Me voy a enfocar más en la música”, declaró la artista de 23 años.La exintegrante de La Casa de los Famosos México explicó que el motivo principal de esta decisión radica en la exigencia de los formatos televisivos tradicionales. “Si son proyectos full, como las novelas, rechazo porque son proyectos muy demandantes. Ahorita música a full”, sentenció, dejando claro que su enfoque actual está en consolidar su perfil como cantante.A pesar de su juventud, Haro cuenta con una extensa trayectoria en el entretenimiento. Nacida en la Ciudad de México en 2003, comenzó en comerciales de televisión y ganó visibilidad a los 12 años al participar en La Voz Kids. Su formación continuó en el teatro musical con obras como Billy Elliot y Anita la Huerfanita, antes de dar el salto al cine y la televisión.En la pantalla chica construyó una carrera sólida con participaciones en unitarios y telenovelas como Rosario Tijeras, La Bandida, La Mexicana y el Güero, y proyectos más recientes como Gloria Trevi: Ellas Soy Yo, Golpe de Suerte y Me Atrevo a Amarte (2025). Su incursión en los realities de convivencia también ha sido clave para su proyección. Tras participar en Reto 4 Elementos (2022) y Los 50 (2024), ingresó a la tercera temporada de La Casa de los Famosos México en julio de 2025. Durante sus 50 días de encierro, conectó con la audiencia de un programa que registró cifras históricas, hasta su eliminación en septiembre de ese año.Sin embargo, su vínculo con la franquicia del reality trascendió su participación como inquilina. En junio de 2026, Haro fue elegida para interpretar el tema musical oficial de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, un proyecto que amplió su horizonte como artista musical. A esto se suma su participación en el exitoso teatro musical Mentiras, donde interpretó el papel de Yuri. Actualmente, la artista ya prepara nuevos temas y busca concretar colaboraciones con otros cantantes para mantenerse vigente en la industria discográfica.De manera paralela a su carrera artística, Haro mantiene una faceta empresarial junto a su hermana a través de Lima Limón, una boutique de moda que ya cuenta con varias sucursales.Aunque por ahora la música acapara toda su atención y agenda, la artista no cerró definitivamente las puertas a la actuación, dejando en claro que su pausa en los melodramas es una estrategia para potenciar su voz, sin descartar un eventual regreso a los sets de grabación cuando las condiciones y los proyectos se alineen con sus nuevas prioridades.