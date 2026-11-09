José Eduardo Derbez se dice tranquilo ante rumores que lo vinculan al presunto abuso de su hermano

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José Eduardo Derbez se mostró cauteloso y tranquilo ante las especulaciones en redes sociales que lo vinculan al presunto caso de abuso sexual de su hermano, Vadhir Derbez. El actor negó cualquier implicación, asegurando que no existe ninguna denuncia legal en su contra y calificando estos rumores como desinformación. Además, expresó su total indignación por el acoso mediático que ha recibido su madre, Victoria Ruffo, exigiendo respeto hacia ella y su privacidad.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/11/2026 09:48 AM.
En Espectáculos y editada el 09/11/2026 09:52 AM.