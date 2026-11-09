José Eduardo Derbez se dice tranquilo ante rumores que lo vinculan al presunto abuso de su hermano

José Eduardo Derbez abordó las afirmaciones que lo sitúan en el lugar donde supuestamente ocurrió el presunto abuso sexual por el que su hermano mayor, Vadhir, fue denunciado. Según la información disponible, el incidente habría tenido lugar durante un viaje en crucero en aguas internacionales, donde se alega que José Eduardo fue testigo de cómo su hermano proporcionaba bebidas alcohólicas a una menor de edad.Ante esto, el actor se mostró cauteloso, sin tomar partido por ninguna de las partes, y aseveró que solo puede hablar por sí mismo, afirmando que no tiene nada que temer. "Yo respondo por mí, nada más por mí", declaró, añadiendo que confía en que el proceso legal se lleve a cabo de la forma correcta y en apego a las leyes, dejando que los abogados de Vadhir se encarguen de su defensa.El hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo hizo un fuerte llamado contra la difusión de mentiras en plataformas digitales. Enfatizó que, mientras no exista una denuncia legal formal en su contra, cualquier especulación que intente involucrarlo en el caso es una consecuencia directa de la desinformación."No hay papelito, no hay nada legal, entonces desinformar a las personas no está padre", expresó a medios de comunicación este fin de semana. "Es impresionante que, en las redes, cualquiera puede decir lo que quiera, pero yo creo que el papelito habla", precisó, instando a dejar que las cosas avancen por los cauces legales correspondientes.Finalmente, José Eduardo mostró su total indignación ante la insistencia de la prensa de cuestionar a su madre, la actriz Victoria Ruffo, sobre un asunto que, según él, no es de su competencia.El actor reveló que ha hablado con ella y que sabe que "todo está perfecto", pero calificó de "cañón" y una "falta de respeto" la forma en que fue abordada por los reporteros. "Es una señora, no estuvo correcto, el otro día la siguieron a su casa, no está padre ese acoso", señaló, haciendo un llamado a la ética periodística y al respeto hacia la privacidad de su familia en medio de este delicado proceso legal.