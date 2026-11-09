La Mansión VIP 2 estrena con sorpresas: HotSpanish revela a los últimos participantes

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La segunda temporada de 'La Mansión VIP' arrancó este domingo 8 de noviembre de 2026 en YouTube con una gala llena de sorpresas. El productor HotSpanish reveló finalmente a los últimos seis integrantes del elenco, quienes se suman a figuras ya confirmadas como Karely Ruiz, Bellakath y Paola Suárez, para dar inicio oficial a un mes de convivencia y desafíos en el encierro.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/11/2026 08:30 AM.
En Espectáculos y editada el 09/11/2026 08:33 AM.