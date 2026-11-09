Muere a los 92 años Donnie Dunagan, la voz original del pequeño Bambi

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El actor estadounidense Donnie Dunagan, reconocido mundialmente por dar voz al pequeño Bambi en el clásico animado de Disney de 1942, falleció a los 92 años a causa de un cáncer de pulmón. Más allá de su icónico papel infantil, Dunagan llevó una distinguida vida de servicio como oficial de la Infantería de Marina, donde fue condecorado con tres Corazones Púrpura y una Estrella de Bronce tras tres despliegues en Vietnam, un pasado heroico que mantuvo en secreto ante sus compañeros durante décadas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/11/2026 08:52 AM.
En Espectáculos y editada el 09/11/2026 08:55 AM.