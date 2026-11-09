Muere a los 92 años Donnie Dunagan, la voz original del pequeño Bambi

Donnie Dunagan falleció este miércoles 4 de noviembre de 2026 a la edad de 92 años, según informó The Hollywood Reporter. Nacido como Donald Roan Dunagan el 16 de agosto de 1934 en San Antonio, Texas, su acercamiento al mundo del espectáculo fue precoz: a los tres años ganó un concurso de talentos de claqué con un premio de 100 dólares, lo que llamó la atención de un cazatalentos de RKO que impulsó el traslado de su familia a Los Ángeles. Allí, su voz quedaría inmortalizada en la historia del cine al ser elegida para dar vida al protagonista de Bambi (1942), uno de los largometrajes animados más queridos y reconocidos de todos los tiempos.Tras el divorcio de sus padres, la infancia de Dunagan tomó un rumbo diferente, viviendo en pensiones y practicando boxeo y fútbol americano en la preparatoria. A los 18 años, en 1952, dio un giro radical a su vida al incorporarse a la Infantería de Marina de Estados Unidos.Su carrera militar fue extraordinaria y valiente: participó en tres despliegues de combate en la Guerra de Vietnam, se desempeñó como instructor militar y llegó a comandar una unidad de reconocimiento. Por su valor y sacrificio en el campo de batalla, fue condecorado con tres Corazones Púrpura por heridas de combate, una Estrella de Bronce y otras distinciones de alto honor, retirándose del servicio en 1977 con el rango de mayor.Durante buena parte de su vida, Dunagan decidió mantener en absoluto secreto su pasado como actor infantil, incluso ante sus propios compañeros de la Infantería de Marina. Su motivación era sencilla: no quería presumir de su tiempo en Hollywood ni ser objeto de burlas por haber interpretado a un personaje tan tierno y vulnerable como el cervatillo Bambi.Tras su retiro militar, Dunagan construyó una segunda carrera exitosa y discreta en el sector corporativo. Trabajó en diversas compañías financieras en Nueva York, Los Ángeles y San Antonio, y llegó a desempeñarse como director ejecutivo de Pace Corp. en Los Ángeles. En septiembre de 1992, contrajo matrimonio con Dana Dunagan, con quien compartió el resto de su vida, dejando tras de sí un legado único que une la magia del cine clásico con el valor y el servicio militar.