Operativo policial en la mansión de Jamie Foxx tras un apuñalamiento durante su fiesta de Halloween

Este pasado sábado, la velada organizada en la residencia del actor en California se vio interrumpida abruptamente por una agresión. De acuerdo con información publicada por el medio TMZ, elementos de la policía y servicios paramédicos acudieron al domicilio de Foxx tras recibir el reporte de un apuñalamiento.Los reportes oficiales indicaron que la víctima, un hombre cuya identidad no ha sido revelada, sufrió una herida superficial en el cuello. Recibió atención médica de emergencia en el lugar de los hechos, por lo que no fue necesario trasladarlo a un hospital.El incidente provocó momentos de alta tensión entre los asistentes. En videos difundidos por medios estadounidenses se observa a varias personas esposadas, mientras decenas de invitados eran desalojados de la propiedad por los oficiales para asegurar la escena.Según fuentes policiales consultadas, las autoridades procedieron al arresto de un hombre en el lugar. Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre su identidad, su relación con la víctima o las circunstancias exactas que desencadenaron la agresión.Un detalle que llamó la atención en las imágenes del lugar fue la presencia de un letrero con las reglas de acceso a la celebración, en el que se advertía explícitamente que estaban prohibidas las armas, tanto reales como de utilería, buscando prevenir este tipo de incidentes.La fiesta es organizada tradicionalmente por Anelise, hija del actor. Hasta el cierre de esta nota, no está claro si Jamie Foxx se encontraba presente en la mansión cuando ocurrieron los hechos, y el actor no ha emitido ninguna postura o comunicado público al respecto sobre lo sucedido en su propiedad.