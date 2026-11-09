Operativo policial en la mansión de Jamie Foxx tras un apuñalamiento durante su fiesta de Halloween

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La tradicional fiesta de Halloween en la mansión de Jamie Foxx en California terminó en un operativo policial luego de que un hombre resultara apuñalado en el cuello. Aunque la víctima recibió atención médica en el lugar y no requirió hospitalización, las autoridades desalojaron a los invitados y realizaron al menos un arresto en un evento organizado por la hija del actor, Anelise.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/11/2026 09:12 AM.
En Espectáculos y editada el 09/11/2026 09:14 AM.