Rob Kardashian planea un regreso independiente a la televisión con un docuserie

Tras mantener un perfil bajo durante años, Rob Kardashian ha expresado su interés en producir un docuserie independiente para actualizar a sus seguidores sobre los desafíos personales que ha enfrentado en los últimos 10 años. Según fuentes de la industria, el nativo de Los Ángeles ya ha sostenido conversaciones con profesionales del entretenimiento e incluso logró programar una reunión en un estudio a través de contactos.
Sin embargo, este movimiento no habría sido bien recibido por su madre, Kris Jenner (71). Al enterarse de los planes de su hijo, la matriarca de la familia "estalló de enojo", ya que ella había estado orquestando sus propias estrategias para relanzar la carrera de Rob. Según los informantes, Kris había logrado conseguirle algunas apariciones televisivas para generar ingresos, además de organizar reuniones con asesores de negocios para reactivar algunas de sus marcas, un esfuerzo que ahora podría verse opacado por el proyecto independiente de su hijo.
En medio de estos rumores profesionales, Rob volvió a los titulares el mes pasado por motivos personales. El astro de realities y su expareja, Blac Chyna (38), mostraron una relación notablemente más cordial durante una reciente transmisión en la plataforma KICK, avivando los rumores de una posible reconciliación.
Durante la llamada, ambos conversaron amigablemente sobre su hija en común, Dream, de 9 años. Chyna incluso elogió la apariencia de Rob después de que él fuera fotografiado junto a sus hermanas Kim, Kourtney y Khloe en Beverly Hills, celebrando el 46 cumpleaños de Kim. "Vi tus fotos en internet. Todo el mundo dice: '¡Oh, Rob!' Están enloqueciendo contigo", le dijo Chyna, a lo que él respondió con humildad. Además, Rob compartió que llevaría a Dream a decorar una calabaza en casa de una de sus hermanas, e incluso harían una para ella.
Esta interacción pública marca un punto alto para la expareja, que ha tenido un historial turbulento. En 2017, Chyna demandó a Rob por publicar imágenes gráficas de ella en línea, conflicto que se resolvió mediante un acuerdo en 2022. Ese mismo año, Chyna perdió una demanda por difamación de 108 millones de dólares contra Kim, Khloe, Kris y Kylie Jenner, en la que alegaba que conspiraron para cancelar su programa de E!, Rob & Chyna.
A pesar de este pasado, fuentes cercanas indican que la relación entre ambos ha sido "sorprendentemente pacífica" en los últimos años. "Ambos han madurado y se centran en lo que es mejor para Dream", señaló un informante. Además, se reporta que Rob está actualmente muy enfocado en su salud y se ve "fantástico". Aunque sus hermanas respetan su deseo de llevar una vida más tranquila y sin la presión de seguir sus mismos pasos, este nuevo interés por la televisión demuestra que Rob podría estar listo para retomar el control de su propia narrativa pública.