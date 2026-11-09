Rob Kardashian planea un regreso independiente a la televisión con un docuserie

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Rob Kardashian estaría planeando un regreso independiente a la televisión con un docuserie sobre sus luchas personales de la última década, un movimiento que, según fuentes, habría enfurecido a su madre, Kris Jenner, quien ya tenía sus propios planes empresariales para relanzar su carrera. Paralelamente, el astro de realities ha generado rumores de reconciliación con su expareja, Blac Chyna, tras una amigable interacción pública centrada en el bienestar de su hija, Dream.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/11/2026 10:40 AM.
En Espectáculos y editada el 09/11/2026 11:57 AM.