Russell Brand es condenado a 10 años y medio de prisión por violación y agresiones sexuales

La jornada en la Southwark Crown Court de Londres estuvo marcada por la intensa carga emocional. Al escuchar la condena de 10 años y seis meses, Laura Gallacher, madre de los tres hijos de Brand, se desplomó hacia adelante en la galería pública luchando contra el llanto. Antes de ser escoltado por oficiales de prisiones, Brand le susurró a su esposa: "Te amo" y "estaremos bien", a lo que ella respondió con un "Te amo" y él le aseguró: "Estará bien, no sé cómo, pero lo estará".Por su parte, el padre del comediante, Ron Brand, mostró una postura desafiante al salir del tribunal, minimizando la gravedad de los hechos y refiriéndose despectivamente a las acusadoras como "chicas que lo acosaron", afirmando que no le importaba la condena y atacando al "sistema".El juez Mr. Justice Bennathan fue contundente en su sentencia, describiendo a Brand como un peligroso "depredador sexual" que creía que podía cometer delitos "con impunidad" gracias a su fama, influencia y poder. El magistrado destacó su "arrogancia estremecedora" y su "desprecio casual y arrogante por el derecho de una mujer a decir que no".El tribunal escuchó detalles gráficos de los crímenes, incluyendo la violación en 2009 de una joven de 21 años en su mansión de Hampstead. El juez señaló que Brand le quitó el condón sin consentimiento durante una relación anal, ignorando sus súplicas para que se detuviera, y luego la obligó a limpiar la cama ensangrentada mientras él se preparaba para irse a trabajar, guardando su número de teléfono bajo el nombre de "T" (por "tart", prostituta en inglés).Las declaraciones de impacto de las víctimas, leídas en la corte, pintaron un cuadro de daño psicológico severo y duradero. Una de las sobrevivientes expresó que el desequilibrio de poder generado por la fama y riqueza de Brand la hizo sentir impotente e incapaz de denunciarlo durante años. Otra víctima, agredida en 2005, relató que escuchar su voz en la televisión o redes sociales le provocaba reacciones de ansiedad severa, afirmando ante el juez: "Un leopardo puede cambiar sus manchas, pero al final del día, sigue siendo un leopardo y no una gacela".A pesar de que la defensa argumentó que Brand es "fundamentalmente una persona diferente" hoy en día y que sus acciones fueron consecuencia de su fama en ese momento, el juez rechazó que el paso de 17 años fuera una atenuante significativa.Tras pasar sus primeros días en la prisión de HMP Wandsworth, donde se reporta que ha estado mayormente confinado en su celda, se espera que Brand sea trasladado a un centro penitenciario especializado en delincuentes sexuales, como HMP Littlehey, HMP Whatton o HMP Rye Hill.El caso no parece haber cerrado. La Policía Metropolitana confirmó que las investigaciones continúan activas sobre dos nuevas alegaciones de violación en su contra, una de las cuales involucra a una mujer que tenía 16 años cuando comenzó a salir con el entonces comediante de 30 años. El Servicio de Enjuiciamiento de la Corona (CPS) evalúa actualmente si presenta cargos adicionales, mientras las víctimas y sus defensores celebran que la sentencia envía un mensaje claro: las mujeres siempre conservan el derecho a decir no y a exigir justicia.