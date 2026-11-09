Russell Brand es condenado a 10 años y medio de prisión por violación y agresiones sexuales

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El excomediante y actor Russell Brand (51) ha sido condenado a 10 años y seis meses de prisión por violar a una fanática y agredir sexualmente a otras tres mujeres. Durante la lectura de la sentencia en la Southwark Crown Court, su esposa, Laura Gallacher, se derrumbó entre lágrimas, mientras el juez calificó a Brand como un "depredador sexual" que abusó de su fama y poder con "arrogancia estremecedora" para satisfacer sus deseos sin importar el consentimiento de las mujeres.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/11/2026 09:05 AM.
En Espectáculos y editada el 09/11/2026 09:12 AM.