Thalía muestra su lado natural en redes, pero la polémica por la serie 'Timbiriche' toma peso

Lejos de las alfombras rojas y las producciones de alto glamour que la caracterizan, Thalía sorprendió a sus seguidores al compartir un video en su cuenta oficial de Instagram mostrando su rostro al natural, con el cabello recogido y sin maquillaje. La publicación, que se suma a un reciente trend viral donde la artista baila "El Burrito Sabanero", fue recibida con una ola de comentarios positivos que destacan su espontaneidad. Este contenido refuerza la masiva presencia digital de la cantante, quien acumula 54 millones de seguidores en conjunto en Facebook, Instagram y YouTube, demostrando que su conexión con la audiencia trasciende los estilos elaborados.Sin embargo, detrás de esta actividad en redes se esconde una fuerte polémica profesional. Thalía confrontó vía mensaje de texto al compositor chileno Kiko Campos (autor de éxitos como "Mírame" y "Besos de ceniza") tras enterarse de su participación en Timbiriche, la serie, la producción de ViX que ha desatado una ola de reclamos por el retrato que hace de la cantante y de su madre, Yolanda Miranda Sodi.Según relató Campos al programa La mesa caliente, este reproche llegó en el peor momento: llevaban cuatro años trabajando en un nuevo álbum de Thalía que ya estaba terminado y a punto de salir al mercado. Tras el intercambio de mensajes, la oficina de Tommy Mottola, esposo de la cantante, notificó al compositor que el lanzamiento quedaba suspendido "sin fecha definida" y en stand by, bajo el argumento de que la artista estaría ocupada en los próximos meses. Campos defendió su trabajo, aclarando que nunca conoció en persona al coordinador musical que lo contrató y que desconocía por completo el enfoque narrativo de la serie, ya que toda la comunicación fue remota.La controversia no se limita al conflicto con Campos. Integrantes originales de Timbiriche han cuestionado públicamente la manera en que se reconstruyó la historia del grupo en la ficción, criticando en particular el abordaje de la relación entre Sasha Sokol y Luis de Llano.Frente a este rechazo, los actores de la serie han salido a respaldar el proyecto. Clara Dalmao, quien interpreta a Thalía en la ficción, reconoció en entrevista con TVyNovelas que la recreación toca "una fibra muy sensible" tanto para los fanáticos como para los involucrados reales, añadiendo que le parece "muy entendible y respetable" que haya gente en desacuerdo con su interpretación. Por su parte, Jaume Mateu, quien interpreta a un mánager ficticio que condensa las funciones de varias personas reales, defendió la legalidad del proyecto, diferenciando entre las críticas constructivas y las descalificaciones: "Al final es un proyecto profesional que está hecho bajo un estudio y sabiendo que es legal lo que están haciendo", afirmó.Mientras la producción de ViX enfrenta el escrutinio público, la industria musical queda a la espera de saber si el ambicioso álbum de Thalía y Kiko Campos verá alguna vez la luz.