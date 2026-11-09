Thalía muestra su lado natural en redes, pero la polémica por la serie 'Timbiriche' toma peso

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Mientras Thalía comparte su faceta más natural y sin maquillaje en redes sociales, detrás de escena enfrenta una fuerte controversia. La cantante confrontó al compositor Kiko Campos por su participación en la serie Timbiriche, la serie de ViX, lo que habría provocado la suspensión indefinida de un nuevo álbum que ambos tenían listo tras cuatro años de trabajo. Mientras los integrantes originales del grupo critican el retrato de la ficción, los actores Clara Dalmao y Jaume Mateu salen en defensa de la legalidad y el esfuerzo del proyecto.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 09/11/2026 08:33 AM.
En Espectáculos y editada el 09/11/2026 08:38 AM.