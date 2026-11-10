Dustin Hoffman revela que temió por su vida cuando el esposo de su amante le apuntó con un arma

Durante una aparición el 9 de noviembre en el pódcast Conan O’Brien Needs a Friend, Dustin Hoffman compartió una escalofriante anécdota de su pasado. El actor contó que, cuando era joven, mantenía una aventura con una mujer que lo invitó a su casa después de que su esposo se quedara dormido. Sin embargo, el marido irrumpió de improviso en la habitación apuntándole con un arma de fuego.Hoffman describió con precisión la sensación de terror que experimentó en ese instante: “Cuando te apuntan con una pistola, ante todo, ese orificio parece mucho más grande de lo que es en realidad. Te das cuenta de cómo, en cualquier segundo, va a apretar el gatillo. Su dedo está en el gatillo, y piensas: ese es el momento. Me voy a morir. Harías cualquier cosa para no morir”. Afortunadamente, el hombre solo le ordenó: “Sal de aquí, sal de aquí”, permitiéndole escapar ileso del incidente.La revelación forma parte de la promoción de su nuevo libro de memorias, Look at Me, que llega a las librerías el 10 de noviembre. En extractos previos de la obra, Hoffman también ha compartido detalles sobre el rodaje de El graduado (1967), la película que lo lanzó a la fama mundial.El actor recordó que el director Mike Nichols se convirtió en “una persona completamente diferente” una vez que comenzaron las grabaciones. En una ocasión, tras una toma, Nichols le dijo con tono cortante: “¿Qué estabas haciendo? Haz lo contrario de eso”. Pese a estos roces creativos durante la filmación, la película fue un rotundo éxito de taquilla y le valió a Hoffman su primera nominación a los premios de la Academia, iniciando una carrera que lo llevaría a ganar dos Oscars.Más allá de su carrera, el libro y las entrevistas recientes también destacan su vida personal. Hoffman ha estado casado con Lisa Gottsegen desde octubre de 1980. La pareja, que tiene una diferencia de edad de 17 años, tiene cuatro hijos en común: Jake, Rebecca, Maxwell y Ali. El actor también es padre de Jenna, fruto de su primer matrimonio con Anne Byrne (1969-1980), y adoptó a Karina, hija de Byrne de una relación anterior.Lisa recordó el momento en que se enamoró del actor: “Esa primera mirada y supe... Dustin me preguntó cuántos hijos quería. Le dije que seis, y él dijo que ya tenía dos, así que si cuatro estarían bien. Y así fue exactamente como resultó”. Además, destacó la firme decisión que tomaron como pareja de no separarse durante los rodajes: “Dustin y yo decidimos de inmediato que permaneceríamos juntos y, sin importar lo difícil que fuera para nuestros hijos o para nosotros, íbamos a todos lados con él”, señaló, reflejando el compromiso que ha mantenido unida a la familia a lo largo de las décadas.