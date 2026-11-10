Dustin Hoffman revela que temió por su vida cuando el esposo de su amante le apuntó con un arma

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El veterano actor Dustin Hoffman (89) reveló en el pódcast Conan O’Brien Needs a Friend que creyó que iba a morir cuando el esposo de una mujer con la que mantenía una aventura le apuntó con un arma en su juventud. El incidente fue compartido en el marco de la promoción de su libro de memorias, Look at Me, que sale a la venta este 10 de noviembre, donde también relata sus intensas experiencias rodando El graduado y los secretos de su duradero matrimonio con Lisa Gottsegen.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/11/2026 10:20 AM.
En Espectáculos y editada el 10/11/2026 10:26 AM.