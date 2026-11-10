La FGR tramita el regreso de Inés Gómez Mont a México; enfrenta tres órdenes de aprehensión

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó durante la conferencia matutina de Palacio Nacional que las autoridades mexicanas tienen conocimiento de la detención de la exconductora y que la FGR ya está a cargo de los trámites para concretar su traslado al país.“Sabemos que está detenida allá y que la FGR está haciendo los trámites para traer a México”, señaló el funcionario. Sin embargo, García Harfuch aclaró que aún se desconoce el mecanismo legal que utilizarán las autoridades estadounidenses para su retorno, es decir, si se ejecutará un proceso formal de extradición o una deportación, por lo que se ha solicitado a la Fiscalía que informe sobre los detalles del procedimiento en curso.De acuerdo con la información confirmada por la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, Inés Gómez Mont tiene tres órdenes de aprehensión vigentes en México. Los mandamientos judiciales están vinculados a investigaciones por su presunta responsabilidad en delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.Uno de los casos más graves se relaciona con el presunto desvío de más de 2,900 millones de pesos a través de empresas fantasma o factureras, vinculadas a contratos públicos del sistema penitenciario federal. Las indagatorias también contemplan posibles operaciones de lavado de dinero. A esto se suma una investigación por defraudación fiscal equiparada, derivada de la supuesta omisión en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente a distintos ejercicios fiscales.Inés Gómez Mont fue detenida el pasado 30 de octubre de 2026 en el estado de Florida debido a su situación migratoria irregular. Cabe destacar que la FGR había solicitado su detención provisional con fines de extradición desde septiembre de 2025, anticipando los movimientos legales necesarios.Hasta este martes 10 de noviembre, no se ha anunciado una fecha oficial para su traslado ni se ha confirmado que la extradición haya sido autorizada. Mientras tanto, la conductora permanece bajo custodia en Estados Unidos a la espera de que se defina su estatus migratorio. La FGR ha advertido que, en caso de que las autoridades estadounidenses opten por deportarla, ejecutará de inmediato las órdenes de aprehensión que existen en su contra para que enfrente los procesos judiciales en territorio mexicano.