La FGR tramita el regreso de Inés Gómez Mont a México; enfrenta tres órdenes de aprehensión

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La Fiscalía General de la República (FGR) realiza las gestiones para el regreso a México de la exconductora Inés Gómez Mont, quien se encuentra detenida en Florida, Estados Unidos, desde el 30 de octubre de 2026 por su situación migratoria. En México, enfrenta tres órdenes de aprehensión vigentes por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal, en un caso que involucra el presunto desvío de más de 2,900 millones de pesos. Las autoridades mexicanas esperan la decisión de EE. UU. sobre si procederá una extradición o una deportación.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/11/2026 03:45 PM.
En Espectáculos y editada el 10/11/2026 03:49 PM.