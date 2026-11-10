Jennifer Hudson encabezará el “Concierto con los pobres” del Vaticano ante el Papa León

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La ganadora del premio EGOT, Jennifer Hudson, será la artista principal del séptimo “Concierto con los pobres” en el Vaticano el 5 de diciembre de 2026, evento al que asistirá el Papa León y que beneficiará a miles de personas en situación de vulnerabilidad. Paralelamente, la estrella anunció que produce el regreso de Dreamgirls a Broadway y trabaja en un nuevo álbum con material de autor, marcando un "nuevo capítulo" personal y artístico en su vida.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/11/2026 10:16 AM.
En Espectáculos y editada el 10/11/2026 10:20 AM.