Jennifer Hudson encabezará el “Concierto con los pobres” del Vaticano ante el Papa León

La fundación Nova Opera ETS anunció que Jennifer Hudson encabezará la séptima edición del “Concierto con los pobres”, que se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre en la Sala Pablo VI de la Santa Sede. El evento, que contará con la presencia del Papa León, reunirá a cerca de 8,000 asistentes, incluyendo a más de 3,000 personas en situación de pobreza o vulnerabilidad, quienes recibirán una cena caliente para llevar al finalizar el espectáculo.La velada será transmitida en directo por la televisión italiana y a través de los principales canales católicos del mundo. Hudson estará acompañada por la Nova Opera Orchestra de Roma y el coro de la Diócesis de Roma, bajo la dirección artística de Mons. Marco Frisina, con la participación especial de la actriz y cantante italiana Serena Autieri. La fundación destacó que esta presentación "representa un encuentro especial entre la gran tradición musical estadounidense, la espiritualidad y el valor universal de la solidaridad".Este no será el primer acercamiento de Hudson con el Vaticano; la artista ya actuó en la Plaza de San Pedro en septiembre de 2025 durante el concierto “Gracia para el mundo” que clausuró el Año Jubilar. Cabe recordar que el año pasado, Michael Bublé fue el artista principal de esta misma velada, marcando la primera ocasión en que un pontífice asistió al concierto.Mientras su agenda la lleva a la Santa Sede, Hudson atraviesa lo que ella misma describe como el inicio de un “nuevo capítulo” en su vida, enfocado en poner sus propias necesidades primero. “Soy casi una madre con el nido vacío, y me pregunto: ‘¿Cómo reinvierto ese tiempo en mí misma?’”, reflexionó la artista, madre de David Otunga Jr., de 17 años.En el ámbito profesional, uno de sus proyectos más concretos es la producción del regreso del musical Dreamgirls a Broadway, obra que la lanzó a la fama y le valió el Oscar en 2007. Actualmente, participa en las audiciones para encontrar a la próxima intérprete del icónico papel de Effie White.Además, en el estudio de grabación trabaja en material para un nuevo álbum sin título, inspirado en su pareja sentimental, el músico Common, y en su hijo. A diferencia de etapas anteriores, donde frecuentemente versionó canciones de otros, esta vez su prioridad es la escritura propia. “Solo escribo cuando tengo algo que realmente quiero decir, y es el momento de mi voz”, declaró, recordando el consejo que le dieron Carole King y Aretha Franklin durante el rodaje de Respect (2021): “Usa tu voz”.Fuera de la música y el teatro, Hudson continúa consolidando su presencia en la televisión. En abril pasado regresó como jueza invitada a American Idol, el programa donde fue eliminada en 2004; durante esa visita, se emocionó hasta las lágrimas cuando un concursante interpretó “The Circle of Life”, tema que ella misma cantó en el show dos décadas atrás.Por otro lado, su programa de entrevistas, The Jennifer Hudson Show, en emisión desde 2022, acumula ya 18 nominaciones a los Premios Daytime Emmy, incluyendo su primera candidatura individual como mejor conductora de un programa de entretenimiento diurno. Hudson ha descrito el formato como una oportunidad para mostrarse tal como es, destacando la naturalidad con la que aborda a grandes figuras. Un ejemplo de ello fue su reciente encuentro con Tom Cruise en la final de la Copa del Mundo en Nueva York, a quien invitó al programa en medio de una conversación casual. “Me dijo: ‘Miro el programa, Jennifer. Miro todo. Te vi en American Idol’”, reveló la conductora, consolidando su estatus como una de las figuras más versátiles y queridas del entretenimiento global.