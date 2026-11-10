Lucero rechaza con indignación imagen falsa generada por IA que anuncia su reconciliacióncon con ex

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La cantante Lucero expresó su fuerte rechazo ante la circulación en redes sociales de una portada de revista manipulada digitalmente con inteligencia artificial, que anunciaba una supuesta reconciliación con su exesposo, Manuel Mijares. La artista calificó el montaje como una "falta de respeto" y una "estupidez", advirtiendo sobre el peligro de la desinformación, y reiteró que, aunque mantienen una excelente relación de amistad y colaboración familiar, no hay un regreso romántico.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/11/2026 03:56 PM.
En Espectáculos y editada el 10/11/2026 04:00 PM.