Lucero rechaza con indignación imagen falsa generada por IA que anuncia su reconciliacióncon con ex

La posibilidad de que Lucero y Manuel Mijares retomaran su historia de amor volvió a generar conversación en redes sociales, pero esta vez motivada por una noticia falsa. La intérprete de Electricidad no ocultó su molestia ante la circulación de una imagen manipulada digitalmente que simulaba ser una portada de la revista ¡HOLA!, en la que aparecía junto a su exesposo con un titular que aseguraba que ambos se arrepentían de su divorcio.Lejos de tomarlo como una simple broma, Lucero cuestionó severamente el uso de herramientas como la inteligencia artificial (IA) o el CGI para fabricar contenidos engañosos. A través de su cuenta de X, la cantante compartió la fotografía original que fue utilizada para crear el montaje y escribió: “¡Qué estupidez hacer cosas falsas! ¿Para qué sirve eso? Ya no usen AI o CGI. Hay mucho material real y es suficiente. No inventen payasadas, porque puede haber gente que se lo crea. Es una falta de respeto”.La imagen fraudulenta simulaba una edición de la revista ¡HOLA! en la que Lucero aparecía sentada en un sillón azul, mientras Mijares posaba detrás de ella. Sin embargo, la fotografía original de la artista corresponde a una sesión editorial que realizó para la revista Vanidades. En la imagen real, la cantante aparece completamente sola, luciendo un vestido café y sentada en el mismo sillón, sin rastro de su expareja.Lucero también respaldó el comentario de una usuaria que compartía su indignación, señalando: “Siempre he detestado los montajes que hacen creer cosas falsas. Es una tontería porque hay personas que podrían pensar que es verdad. Da coraje, no se vale que hagan montajes falsos y que los publiquen. Se da lugar a comentarios feos y pura tontera”.Aunque la cercanía y complicidad entre ambos ha alimentado durante años las especulaciones sobre una posible reconciliación, tanto Lucero como Mijares han dejado claro en múltiples ocasiones que su relación actual se limita a la amistad y al cariño familiar.La pareja estuvo casada durante 14 años, contrayendo matrimonio en enero de 1997 y anunciando su separación en marzo de 2011. De esa unión nacieron sus dos hijos, José Manuel y Lucerito Mijares. A pesar del divorcio, han logrado construir un vínculo sano como familia y también como colegas; de hecho, desde 2021 han compartido escenarios y proyectos musicales, una dinámica que, si bien suele despertar la ilusión de sus seguidores, no implica un regreso sentimental. Con su reciente declaración, Lucero busca poner un freno a la desinformación y proteger la imagen de su familia ante el avance de las tecnologías de manipulación digital.