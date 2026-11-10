Roberto Palazuelos rompe el silencio tras el asalto a su hijo: "Son solo cosas materiales"

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El actor y empresario Roberto Palazuelos se sinceró en el programa El minuto que cambió mi destino sobre el reciente asalto que sufrió su hijo al salir de la universidad. Pese a que le fueron robados su celular y cartera, Palazuelos destacó la importancia de mantener la calma, recordando que son "cosas materiales", y resaltó su orgullo por la formación del joven, quien, tras graduarse como teniente en una escuela militar de EE. UU., ahora estudia la carrera de Derecho en México.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/11/2026 10:41 AM.
En Espectáculos y editada el 10/11/2026 03:33 PM.