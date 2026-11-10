Roberto Palazuelos rompe el silencio tras el asalto a su hijo: "Son solo cosas materiales"

Durante su participación en el programa El minuto que cambió mi destino, conducido por Gustavo Adolfo Infante, Roberto Palazuelos decidió abrirse sobre un terrible episodio que vivió su primogénito. El joven fue asaltado al salir de la universidad, donde le despojaron de su teléfono celular y su cartera.Lejos de entrar en pánico, el "Diamante Negro" relató que su reacción inmediata fue transmitirle calma a su hijo, enfatizando que lo perdido eran solo bienes materiales. "Yo lo que le digo es que son cosas materiales. El teléfono estaba asegurado, la cartera, pues inmediatamente cancelamos todo", explicó el empresario, destacando que tomaron las medidas necesarias de forma rápida para evitar que el incidente pasara a mayores o derivara en un fraude financiero.En medio de la anécdota, Palazuelos no perdió la oportunidad de expresar el enorme orgullo que siente por la trayectoria de su hijo. Hace un par de años, el actor compartió en sus redes sociales la emoción de verlo graduarse como teniente en una prestigiosa escuela militar de Estados Unidos, un logro que celebró públicamente con una fotografía y un emotivo mensaje.Actualmente, el joven ha regresado a México para continuar con su desarrollo profesional y se encuentra estudiando la carrera de Derecho. Según compartió Palazuelos en una entrevista con el programa De primera mano, los logros de su hijo no se han detenido y sigue enfocándose en su formación académica y personal en el país.Esta aparición mediática de Palazuelos se da en un momento de alta exposición para el actor, quien apenas hace unas semanas acudió vestido de luto para despedir a su gran amigo, el empresario Jorge Kahwagi. Entre reflexiones sobre la vida, la seguridad y el paso del tiempo, el empresario también ha aprovechado para recordar etapas complejas de su pasado, como su tiempo como indocumentado en Londres antes de alcanzar la fama, demostrando una faceta más introspectiva y familiar lejos de los reflectores de la farándula.