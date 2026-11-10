Urgente llamado de donadores de sangre para Ana Silvia Garza, madre de Mariana Garza

La salud de Ana Silvia Garza se ha convertido en motivo de preocupación pública después de que el también exintegrante de Timbiriche, Diego Schoening, solicitara de manera urgente donadores de sangre a través de sus redes sociales. La actriz de 74 años se encuentra actualmente internada en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER).Hasta el momento, ni Mariana Garza ni otros integrantes cercanos de la familia han emitido un comunicado oficial detallando el diagnóstico específico que enfrenta la veterana actriz. Sin embargo, las especulaciones y la alarma han crecido debido a que, en los últimos meses, se le había observado utilizando oxígeno suplementario, lo que sumado a la petición de Schoening, ha encendido las alertas entre sus seguidores y la comunidad artística.La gravedad de la situación actual ha hecho que resurjan con fuerza las declaraciones que la propia Ana Silvia Garza ofreció hace aproximadamente un año en el programa De primera mano. En aquella entrevista, la actriz reveló haber atravesado una de las etapas más complicadas de su vida, tanto física como emocionalmente. Garza confesó que, en un periodo de tiempo muy corto, sufrió la muerte de varios seres queridos: su hermano menor Ricardo Jesús, su padre, su madre y otro de sus hermanos. Este duelo acumulado coincidió con un severo deterioro de su salud, llegando a pesar apenas 40 kilos y sufriendo un neumotórax instantáneo que provocó el colapso de su pulmón derecho.En su relato, la actriz destacó que los especialistas quedaron sorprendidos por su capacidad de recuperación. A pesar de que la extrema delgadez representaba un riesgo enorme, ya que su cuerpo "no tenía dónde apoyarse" y el pulmón podía volver a colapsar, Ana Silvia logró superar la crisis sin necesidad de someterse a una cirugía, algo que ella misma agradeció profundamente por la "violencia" que implican las intervenciones quirúrgicas."Los milagros son inexplicables", afirmó en aquella ocasión, celebrando que había logrado subir 20 kilos y que ambos pulmones se habían recuperado favorablemente. Precisamente por este historial médico tan delicado, la actual hospitalización en el INER ha generado tantas dudas y temores. Mientras la familia mantiene la reserva sobre los detalles clínicos, el llamado de Schoening ha provocado una ola de mensajes de apoyo y solidaridad, con la esperanza de que la actriz pueda superar este nuevo capítulo de su batalla de salud, tal como lo hizo en el pasado.