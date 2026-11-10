Urgente llamado de donadores de sangre para Ana Silvia Garza, madre de Mariana Garza

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Se ha lanzado un urgente llamado de donadores de sangre para la actriz Ana Silvia Garza (74), madre de la exintegrante de Timbiriche, Mariana Garza, quien se encuentra hospitalizada en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER). Aunque la familia no ha revelado el diagnóstico exacto, la solicitud hecha por Diego Schoening ha reavivado la preocupación entre sus seguidores, especialmente tras conocerse sus graves antecedentes de salud, que incluyen un neumotórax y una drástica pérdida de peso que los médicos calificaron en su momento como un "milagro" superar.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 10/11/2026 10:26 AM.
En Espectáculos y editada el 10/11/2026 10:30 AM.