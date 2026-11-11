¿Adrián Marcelo fue detenido? La verdad detrás del video viral donde aparece esposado y custodiado

Durante las últimas horas, usuarios de Instagram y otras plataformas comenzaron a compartir una grabación en la que se observa al creador de contenido esposado mientras varios oficiales lo escoltan hacia una patrulla. Las imágenes, que parecían haber sido tomadas en Estados Unidos, generaron inmediata especulación y preocupación entre sus seguidores, quienes temían que el regiomontano hubiera sido arrestado y enfrentara problemas legales graves.A pesar de la verosimilitud visual del video, varios detalles dentro de la publicación original —difundida por la cuenta verificada "La pecera poker"— revelaron que se trataba de una broma promocional. Los textos superpuestos en las imágenes utilizaban terminología exclusiva del mundo del póker para narrar los "cargos" en su contra: