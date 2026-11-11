¿Adrián Marcelo fue detenido? La verdad detrás del video viral donde aparece esposado y custodiado

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Las redes sociales se encendieron tras la circulación de un video donde Adrián Marcelo aparece esposado y custodiado por policías, lo que desató rumores sobre su detención. Sin embargo, la supuesta captura resultó ser una elaborada estrategia de marketing de la comunidad "La pecera póker", que utilizó el formato de nota policiaca y jerga del juego para promocionar su academia y generar conversación.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/11/2026 09:12 AM.
En Espectáculos y editada el 11/11/2026 09:17 AM.