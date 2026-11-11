Alejandra Guzmán cancela definitivamente su concierto en Veracruz por problemas logísticos

La intérprete de "Mala hierba" sorprendió a sus seguidores al confirmar que no se presentará el próximo sábado 14 de noviembre en el World Trade Center de Boca del Río, Veracruz. Este evento había sido reprogramado después de que, el pasado 19 de septiembre, la artista sufriera una fuerte lesión en la cadera tras una caída en el escenario durante una presentación en el mismo recinto, lo que la obligó a suspender el show original.A través de un comunicado en redes sociales, el equipo de la cantante explicó que la cancelación no tiene relación con su vida personal, sino con conflictos de logística con la empresa encargada del evento en Veracruz. Según el escrito, Alejandra mostró su total disposición para "no cobrar honorarios" e incluso cubrir los viáticos con el único objetivo de "cumplirles a los fans", pero lamentablemente no se llegó a "ningún acuerdo". La artista expresó su tristeza por la situación y agradeció al público jarocho su cariño, paciencia y comprensión, con la esperanza de reencontrarse pronto.La noticia de la cancelación coincide con una semana de especulaciones mediáticas impulsadas por el periodista Javier Ceriani, quien informó sobre un presunto nuevo distanciamiento entre Alejandra y su hija, Frida Sofía, tras la celebración del cumpleaños de esta última.Según los rumores, la cantante habría rentado un yate para celebrar a lo grande a su primogénita en Estados Unidos, pero se habría molestado al notar que Frida no publicó nada al respecto en sus redes sociales. Por su parte, Frida Sofía supuestamente se habría enfadado porque su madre insiste en defender a su abuelo, Enrique Guzmán, frente a las denuncias de abuso. Aunque ninguna de las dos ha hablado directamente del tema, Frida habría confirmado a algunos medios que mantiene su distancia de su madre, mientras que Alejandra solo se limitó a confirmar que viajó a EE. UU. para celebrar el cumpleaños de su hija, prefiriendo "dejarlo así" respecto a los conflictos.La relación entre madre e hija ha estado marcada por la controversia en los últimos años. En 2021, Frida Sofía denunció públicamente a su abuelo, Enrique Guzmán, por presuntos abusos cuando ella era niña, anunciando incluso acciones legales. En ese momento, la postura de Alejandra fue apoyar a su padre, lo que profundizó la brecha entre ambas. Aunque tras el fallecimiento de Silvia Pinal en 2024 se reportó un acercamiento que parecía haber calmado las aguas, los recientes eventos sugieren que las heridas familiares siguen abiertas. No obstante, la cantante ha sido enfática en separar su vida profesional de la personal, dejando claro que la cancelación en Veracruz es un tema estrictamente contractual y logístico, y no un reflejo de sus conflictos familiares.