Alejandra Guzmán cancela definitivamente su concierto en Veracruz por problemas logísticos

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Alejandra Guzmán anunció la cancelación definitiva de su concierto reprogramado para el 14 de noviembre en el World Trade Center de Veracruz. Aunque surgieron rumores sobre un nuevo distanciamiento con su hija, Frida Sofía, la cantante aclaró que la decisión se debe exclusivamente a problemas logísticos con la empresa organizadora, a pesar de que ella se ofreció a no cobrar honorarios para cumplirle a sus fans.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/11/2026 08:59 AM.
En Espectáculos y editada el 11/11/2026 09:02 AM.