Andrea Legarreta demanda a Alfredo Adame por agresiones verbales; él ofrece disculpa

Andrea Legarreta interpuso una demanda civil y penal contra Alfredo Adame ante los juzgados de la Ciudad de México, buscando sentar responsabilidades legales por señalamientos difundidos públicamente durante los últimos años. El actor confirmó haber recibido el citatorio judicial hace casi un mes y compareció a una primera audiencia de conciliación.En dicha cita, Adame ofreció una disculpa pública, pero rechazó de manera rotunda realizar cualquier pago económico por concepto de daño moral. Ante esta negativa, la defensa legal de Legarreta mantuvo su exigencia de una reparación integral del daño, imposibilitando un acuerdo en esta fase procesal.La presentadora explicó que decidió acudir a los tribunales tras considerar intolerables los ataques dirigidos hacia sus hijas y su exesposo, Erik Rubín. El expediente legal tomó fuerza definitiva después de que Adame cuestionara públicamente la paternidad biológica de Rubín sobre una de sus hijas, utilizando comparaciones físicas. Estos comentarios motivaron el respaldo de su hija Mía Rubín, quien declaró que el actor debía enfrentar consecuencias legales, cerrando filas la familia para proceder por la vía judicial.Legarreta desmintió enfáticamente las versiones de que ella hubiera bloqueado la carrera de Adame en la empresa televisiva donde coincidieron. Recordó que, al inicio de su matrimonio, la relación era de compañerismo: “Fue quien manejó mi coche de novia, que fue uno de mis testigos en la boda”. Además, puntualizó que tras su salida temporal del programa matutino, Adame continuó al aire sin ninguna interferencia por su parte.Por su parte, Alfredo Adame argumentó ante los juzgados que la mayoría de los hechos expuestos en la demanda quedaron sin efecto legal debido a la prescripción por temporalidad, sosteniendo que el caso únicamente puede abarcar declaraciones emitidas durante los últimos dos años. Aunque se declaró dispuesto a acatar resoluciones que contemplen una disculpa pública, afirmando que aceptaría retractarse bajo la postura de conceder “lo que pida la dama”, su negativa a entregar dinero por reparación del daño moral frenó cualquier posibilidad de arreglo.El distanciamiento entre ambos personajes data de 1998, cuando Adame utilizó un insulto despectivo contra Legarreta en vivo, fuera del guion acordado. Años después, en 2019, circularon audios en los que el conductor le atribuía presuntos vínculos sentimentales con ejecutivos, afirmaciones que ella catalogó como violencia de género. Más recientemente, en 2023, Adame emitió nuevos comentarios descalificatorios tras anunciarse la separación conyugal entre Legarreta y Rubín.Tras el fracaso del acuerdo económico en la etapa conciliatoria, el caso continúa abierto en los juzgados de la Ciudad de México. La autoridad judicial fijará las fechas de las próximas audiencias para el desahogo de pruebas, instancia en la que el juez determinará la procedencia de la reparación del daño solicitada por la defensa de Legarreta y resolverá las sanciones legales correspondientes.