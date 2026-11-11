Andrea Legarreta demanda a Alfredo Adame por agresiones verbales; él ofrece disculpa

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La conductora Andrea Legarreta demandó al actor Alfredo Adame en los tribunales de la Ciudad de México por agresiones verbales continuadas y señalamientos contra su familia, incluyendo a su exesposo Erik Rubín y sus hijas. Aunque Adame compareció a una audiencia de conciliación y ofreció una disculpa pública, se negó rotundamente a pagar una reparación económica, por lo que el caso continuará su curso legal para el desahogo de pruebas.

Autor autor Yelitza Espinoza Yelitza Espinoza el 11/11/2026 03:59 PM.
En Espectáculos y editada el 11/11/2026 04:04 PM.